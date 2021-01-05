وفاء عامر وبسمة وهبة ينضمان لحملة «لا للإهانة»: هو إحنا ملناش أهل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير لا تتعد مدته دقيقة، ظهرت خلاله الفنانة وفاء عامر برفقة الإعلامية بسمة وهبة، وهما يرتديان الكمامة الواقية، لإعلان انضمامهما لحملة «لا للإهانة»، ردا على الإهانات التي يتلقاها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الفنانة وفاء عامر، متحدثةً خلال مقطع الفيديو، التي شاركته الإعلامية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلةً «كل اللي في إيده حتة موبايل بخمسة ساغ، يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني كـ سِت، لو حد بص لي أقدر أظبطه».

والتقطت بسمة أطراف الحديث، معبرة عن غضبها، قائلةً «كفاية إهانة.. مش عشان إحنا شخصيات عامة نقبل الإهانة، هو مستخبي وراء الحديدة وبيعمل أكونت فيك، علشان عارف إنه جبان، وهو عارف إن ده مش مسموح، وخايف يتحبس».

لترد عليها الفنانة وفاء عامر مرة ثانية، «هو إحنا ملناش أهل»، مطالبة الشخصيات العامة بالانضمام إلى هذه الحملة.

حملة بسمة وهبة ووفاء عامر، جاءت ردا على تعرض العديد من الفنانين للتنمر على ملامحهم، وكان آخر ضحاياه الفنانة سوسن بدر إذ تمنى أحد المتابعين لها الموت، فضلًا عن الفنانة نرمين الفقي التي تهكمت إحدى المتابعات على مظهرها مشيرة لكونها أصبحت كبيرة في السن وغير مؤهلة للتمثيل، علاوة على الفنانة يسرا اللوزي التي تعرضت للتنمر على ابنتها ذات الـ6 سنوات وهي من ضعاف السمع، من متابع قال خلال تعليقه، «أهلا بأم الطرشة»، لتلقنه الفنانة درسًا في الأخلاق، وحظيت بتعاطف ودعم كبير من داخل الوسط الفني وخارجه.