«بدلة رقص» بـ2300 جنيه تثير الجدل على «فيسبوك»: ليه بترقص لوحدها؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الشراء عبر الإنترنت وسيلة ترفيه الفتيات الجديدة، حيث يمتلأ سوق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وغيره من مواقع البيع عبر «الإنترنت»، بالملابس والأحذية وأدوات البيت والمطبخ، وغيرها من المنتجات التي تهم الفتيات بشكل خاص.

كما تباع ملابس البيت من «البيجامات» و«اللانجري» على الإنترنت منذ فترة، إلا أن سوق تلك المنتجات بدأ في الازدهار مؤخرا، حيث تقضي الفيتات معظم وقتهن في البيت، فبدأن في التفكير في شراء احتياجاتهن من ملابس البيت عبر الإنترنت، لتجنب الإصابة بكورونا بالنزول في الازدحام الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الخطورة، ولسهولة الحصول على المنتجات من المنزل.

بدلة رقص تثير الجدل على فيسبوك

ومن بين المنتجات التي تباع عبر «الإنترنت»، بدل الرقص التي تنتشر إعلاناتها بأسواق مصر القديمة والغورية والحسين، حيث تباع تلك الملابس الفلكورية في الشارع، ولكن إحدى «بدلات الرقص» أثارت كثير من الجدل بألوانها متعددة.

وتختلف هذه «البدلة» عن «بدلة الرقص الشرقية» التقليدية في أنها مكونة من قطعتين الأولى حمالة الصدر لامعة والقطعة الأخرى هي «جيبة» قصيرة من «شراشيب» لامعة، وتتميز بالتصميم الحديث والرقة.

سعر بدلة الرقص المثير للجدل

انتشرت إعلانات تلك «البدلة» عبر عدة مجموعات للفتيات بموقع «فيسبوك» بسبب انجذاب الفتيات إليها، ووصل التفاعل عليها إلى آلاف الإعجابات والتعليقات، ولكن سعر بدلة الرقص الذي بلغ 2300 جنيه، أثار سخرية الفتيات.

تعليق الفتيات على بدلة الرقص

تفاعلت الفتاة مع سعر بدلة الرقص بطريقة ساخرة، فقالت إحدى رواد «فيسبوك»، «ليه 2300 جنيه بترقص لوحدها؟»، وقالت أخرى، «يا ريتني ما سألت»، وردت ثالثة، «وماله بنطلون البيجامة على الأقل طويل وبيدفي»، وأخرى، «لا ده أنا أجيب لورديانا أحسن تعلمني الرقص».

وردت صاحبة المنتجات للبيع عبر الإنترنت على تعليقات الفتيات بطريقة ساخرة أيضا، وعرضت عليهن بدلة أخرى أقل سعرا قائلة، «خلاص يا بنات كفاية ثورة هجيبلكم واحدة أرخص من دي».