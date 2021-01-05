رحيل ملكة جمال المكسيك بعد احتفالها بالعام الجديد وسط ترجيحات بانتحارها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من جديد عادت الحوادث الغامضة تطول ملكات الجمال، وذلك بعدما عُثرت الشرطة المكسيكية على «خيمينا هيتا» ملكة جمال المكسيك، متوفية في منزلها، عقب أيام من نشرها تهنئة بالعام الجديد عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكره موقع «milenio»، لم يعرف أسباب وفاة ملكة الجمال صاحبة الـ 21 عاما، إلا أن التقارير الأولية تشير إلى انتحارها.

وكان أصدقاء الفتاة ألقوا نظرة الوداع الأخيرة عليها، في مشهد مؤثر للغاية، لا سيما أنها كانت شاركت محبيها بأهم لحظاتها في 2020 عبر تهنئتها لأصدقائها بحلول العام الجديد.

خيمينا هيتا كانت تعمل كمسعفة وتستعد لتصبح ممرضة بالمكسيك قبل وفاتها، فضلًا عن أملها في التتويج بقب ملكة جمال المكسيك لعام 2021.

وفازت «خيمينا هيتا» بلقب Miss Aguascalientes في عام 2019، ومن ثم تأهلت لمسابقة ملكة جمال المكسيك 2021، والتي من المقرر عقدها في 13 مارس المقبل.

وأصدرت منظمة ملكة جمال المكسيك بيانًا أعربت فيه عن حزنها وتقديم تعازيها لأسرة الفقيدة هيتا.