«معجزة».. ملكة جمال أمريكية تعود للحياة بعد إعلان وفاتها بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة، شهدتها ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعودة باربرا جوثري لاي ملكة جمال فيرجينيا سابقا، للحياة بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

فاجئت ملكة جمال فيرجينيا سابقا الجميع، بعودتها إلى الحياة عقب إعلان وفاتها في ليلة الاحتفال بالكريسماس، بحسب ما أعلنته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن ملكة الجمال التي تجاوزت عمر 82 عاما، «عادت إلى الحياة بأعجوبة شديدة»، عقب نقلها إلى أحد المستشفيات الأمريكية في 20 ديسمبر، على أثر تدهور حالتها الصحية، وظهور مضاعفات فيروس كورونا عليها، من صعوبة في التنفس، ليتم إعلان وفاتها بعد يومين من حجزها في المستشفى.

بدأت الأسرة في استقبال التعازي، بعد إخبار ابنها الطبيب توم كيلي بنبأ وفاتها، إلا أن الابن تفاجأ بمكالمة من المستشفى، تخبره بعودة النبض من جديدة لوالدته.

عاش ابن ملكة جمال فيرجينيا فرحة عارمة بمجرد سماع خبر عودة والدته إلى الحياة: «ما حدث لوالدتي لا يمكن وصفه إلا أنه معجزة إلهية، أنا أقول لذلك لأنني طبيب، وأعلم جيدا نُدرة أن ما حدث لوالدتي لا يصدق».

أعراض فيروس كورونا

وفيما يلي أعراض فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكره موقع منظمة الصحة العالمية who.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- إلتهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه إحمرار العين.

- الإرهاق.

- الصداع.

- ألم الحلق.

- السعال الجاف.

- الآلام والأوجاع.

- احتقان الأنف.

- فقدان حاسة الشم.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

- الإسهال.

- ‏فقدان حاسة الذوق

كيف تنتقل عدوى فيروس كورونا؟

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن العدوى تنتقل من المصاب إلى الآخرين بسبب الرذاذ الذي يخرج من المصاب على هيئة سعال أو عطس أو كحة أو الحديث، وقد يستنشقه غير المصاب بالفيروس، كما يمكن أن ينتقل أيضا عند لمس أسطح عليها هذه القطرات الصغيرة، كلمس الطاولات ومقابض الأبواب وغيرها.