شيما الحاج تطالب بمحاسبة المتجاوزين عبر السوشيال ميديا: لا للإهانة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انضمت الممثلة شيما الحاج، لحملة «لا للإهانة» التي تواجه التعليقات المُسيئة للمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت «شيما» في مقطع فيديو قصير على حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة «لا للإهانة تعالوا نطبق الهاشتاج ده على كل مواقع التواصل الاجتماعي، عشان مينفعش حد يهين حد».

وأرفقت الفنانة الشابة، تعليقها مع الفيديو، مدونة: «أنا أول الداعمين لحملة لا للإهانة ونناشد كافة وسائل الإعلام المرئية منها والمسوعة إيصال صوتنا للجهات المختصة لمحاسبة كل من يخطئ في حق الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي».

وتابعت: «أنا أطالب بسرعة تطبيق مادة احترام الآخر».

أزمة شيما الحاج

يذكر أن الفنانة شيما الحاج شاركت في مسلسل «سكن البنات»، الذي يعرض حالياً على إحدى القنوات العربية، وهو من بطولة منذر ريحانة ومنة فضالي.

وشهدت كواليس تصوير المسلسل حالة من الجفاء بين منة فضالي وشيما، بسبب تعمد «منة» تجاهل زميلتها خلال التصوير، على أثر الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت لها منذ عامين.

حملة لا للإهانة

وكانت العديد من الفنانات شاركن في حملة بعنوان لا للإهانة، ردًا على التنمر التي يتعرضن له زميلاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهن سوسن بدر، ويسرا اللوزي.