للتحكم في مستوى السكر بالدم.. إليك أفضل خيارات الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

قد يأتيك تشخيص مرض السكري من النوع 2 بشكل غير متوقع، إذا حدث ذلك، فستحتاج إلى إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، ولكن كيف تفعل ذلك؟.. نظامك الغذائي أمر بالغ الأهمية.

يحدث مرض السكري عندما يتعذر على الجسم الاستجابة بفعالية للأنسولين - الهرمون المسؤول عن تحويل الجلوكوز في الدم إلى طاقة للخلايا، ولكن ما هي أفضل خيارات الإفطار للسيطرة على مستويات السكر في الدم؟، هذا ما نستعرضه وفقا لما ذكرته صحيفة " express" البريطانية.

أكد المجتمع العالمي للسكري أن النظام الغذائي "عامل رئيسي" يؤثر على مستويات السكر في الدم.

أفضل خيارات الإفطار

حذرت الجمعية الخيرية الإعلامية لمرض السكري في المملكة المتحدة من أن مجموعات الجرانولا والحبوب ذات المظهر الصحي غالبًا ما تكون مليئة بالسكريات المضافة والدهون غير الصحية.

وأضافت المنظمة أن تعديل النظام الغذائي "يمكن أن يكون وسيلة جيدة للسيطرة على مرض السكري من النوع الثاني".

بدلاً من اختيار هذه الأنواع من الحبوب من أرفف السوبر ماركت، توصي منظمة السكري في المملكة المتحدة بالشوفان، ومع ذلك، ابتعد عن تلك المضافة مع "السكريات"، مثل العسل، وإذا كنت تشتهي شيئًا حلوًا فوق الشوفان، فإن الفاكهة المقطعة تعد إضافة رائعة.

هل تتخيل شيئًا مختلفًا قليلاً عن وعاء من الحبوب؟، ثم يمكنك الاستمتاع بالزبادي اليوناني أو الطبيعي غير المحلى، أو الجبن الطازج المضاف إليه الفاكهة والمكسرات والبذور.

إذا كنت ستأكل الخبز المحمص بين الحين والآخر، فانتقل من الخبز الأبيض إلى أنواع الحبوب الكاملة، مثل، الصويا، بذر الكتان، فهذه أفضل لمرض السكري لديك وصحة الجهاز الهضمي.

ماذا عن طبقة التوست؟ اختر الجبن قليل الدسم أو زبدة الجوز (بدون سكريات إضافية).

المربى، من ناحية أخرى، لا ينصح بها، كما أن الكرواسون أو المعجنات ليست جيدة- يجب اعتبارها علاجًا عرضيًا.

هل يمكنني تناول البيض على الفطور؟

نعم، تقول منظمة السكري في المملكة المتحدة إن مرضى السكري يمكنهم تناول البيض على الإفطار.

ماذا عن القلي؟ حسنًا، استهلاك اللحوم الحمراء مرفوض بشدة، بدلاً من ذلك، يمكن أن يكون سمك السلمون أو سمك الكبر (أي الأسماك الزيتية) إضافات رائعة للبيض المخفوق والطماطم.

يمكن تناول الخبز المحمص من الحبوب الكاملة والبيض المخفوق والأفوكادو والجبن القريش مع الفول والطماطم.

انتبه أيضًا لما تشربه على مائدة الإفطار، حيث تحتوي عصائر الفاكهة النقية والعصائر على سكريات.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، لذلك يعد الماء خيارًا أفضل - والابتعاد عن المشروبات مثل القهوة.

بالإضافة إلى النظام الغذائي، تعتبر التمارين الرياضية ذات أهمية قصوى لمساعدة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أفضل.

يمكن أن يكون ذلك بسيطًا مثل الرقص، وتنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية، والقيام ببعض الأعمال اليدوية، والمشي السريع.