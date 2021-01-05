«حورية فرغلي مش لوحدها».. صور الفنانات قبل وبعد عمليات التجميل الفاشلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حورية فرغلي: «تعرضت لحادث وبتنفس من بقي.. واتصدمت من الناس»

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نوبة من البكاء والانهيار تعرضت لها الفنانة حورية فرغلي أمس بعد حديثها عن خضوعها لعلميات تجميل فاشلة في الأنف بعد تعرضها لحادث أدى لفقادنها حاستي الشم والتذوق، ولا تزال تعاني حتى الآن من ابتعاد المقربين عنها، فضلا عن تعرضها للتنمر بسبب تغير ملامحها.

وحورية فرغلي ليست الأولى التي خضعت لعمليات تجميل فاشلة، فهناك عدد من المشاهير خضعن لعمليات تجميل غيرت ملامحهن للأسوأ.

حورية فرغلي

انزلق الحصان فوق حورية فرغلي حينما سقطت من عليه ما تسبب في كسر أنفها، فلجأت لعمليات التجميل ولكنها فشلت وعرضها ذلك لسد قنوات التنفس، ولمعالجة تشوه أنفها أجرت عملية أخرى وثالثة، ولم تعد تتمتع بحاستي التذوق أو الشم.

هكذا ظلت حورية فرغلي في دوائر لا تنتهي من عمليات التجميل الفاشلة، وصل عددها إلى 7 خلال سنتين فقط، فتقول إنها لم تكن كانت لتجري أي عمليات تجميل، فهي ملكة جمال مصر لعام 2002، إلا أنها تنازلت عن اللقب، وأخيرا انتهت معاناتها منتصف العام الماضي بعد إجراء عملية ناجحة استعادت فيها شكل أنفها، وكذلك حاستي التذوق والشم.

ولكن عادت حورية فرغلي التي تجاوزت عامها الـ44، تتحدث من جديد عن معاناتها من التنمر بسبب عمليات التجميل، فقيل لها إنها تشبه مايكل جاكسون، عاما وبات الجميع ينفرون منها بسبب شكلها، ومنذ 10 أشهر وهي تعيش وحيدة ولا يسأل عنها أحد.

شمس تندم بعد عملية تجميل: كنت حمارة

وصفت الفنانة شمس تجربة إجرائها عملية تجميل، بأنه فعل غبي وأعربت عن أسفها وندمها خلال برنامج «عائشة شو»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامية عائشة عثمان، لإجرائها عملية تجميل بأنفها.

وقالت شمس: عملية التجميل أنا عملتها علشان الكاميرا والناس مش علشان نفسي، هي خطوة غبية جدا مني، وكنت حمارة إن عملتها علشان الناس مش عشان نفسي.

سعاد نصر فقدت حياتها بسبب عملية تجميل

تعد سعاد نصر من أشهر الفنانات اللاتي أثرن ضجة كبيرة بوفاتها بسبب عملية تجميل، حيث كان مقررا أن تخضع لعملية شفط دهون، وتمهيدا لإجرائها أخذت بنج بشكل خاطئ أدخلها في غيبوبة تامة لمدة عام كامل، إلا أنها توفيت في نهاية المطاف عام 2007، وظلت القضية تنظر أمام المحاكم حيث اتهم ذويها طبيب التخدير بالتسبب في وفاتها، إلا أنه تلقى حكما مخففا، وهو الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

غادة عبدالرازق

قالت الفنانة غادة عبدالرازق في برنامج عائشة شو، إنها ما كان عليها أن تحقن وجهها وشفتيها «فيلر»، بينما لم تندم على عملية تجميل أنفها.

وقالت في البرنامج: جاتلي فترة خسيت فيها جدا، وكل الناس قالتلي وشك بقى معضم، فقررت أحقنه، واتخنه شوية، وده خلي شكلي اتغير تماما ومكنش حلو، ومكانش المفروض أعمل كدة من الأول.

ميسرة

ميسرة لها باع طويل مع عمليات التجميل، بدأتها من حقن خديها، ليتلائم مع نقص وزنها، ولكنها أصيبت بنوع من البكتيريا أدى لتسمم في جسمها فاضطرت إلى فتح وجهها لعلاجه.

وخضعت ميسرة مجددا لعملية تجميل الأنف الأرنبي فلم تعجبها، فقررت إجراء عملية أخرى، أحدثت تهتكا في الغضاريف، ولم تكن تستطيع التنفس.

مها المصري

هي واحدة من المشاهير اللائي وقعن ضحية لعمليات التجميل الفاشلة، ما اضطرها للاختفاء عن وسائل التواصل الاجتماعي والكاميرات، لسوء حالتها النفسية بسبب ما تعرضت له من التنمر وتعليقات سيئة على خلفية الآثار السلبية لتلك الجراحات التي غيرت من شكلها تماما.

واعترفت بأنها تعرضت لخطأ طبي، بسبب فيلر وضعته في شفتيها عام 2002، وتفاجأت به فوق شفتيها بعد عدة سنوات، ولكنها خضعت لعدة عمليات تجميل لإصلاحها.