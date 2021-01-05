حمادة هلال يتغزل في زوجته.. ويطلب الدعاء لها: «يا حته من قلبي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة له برفقة زوجته، يتغزل بها ويطالب متابعيه بالدعاء لها بالشفاء.

وأرفق الفنان تعليقًا على الصورة التي شاركها، برفقة زوجته، قائلا «يارب يشفي ويحفظك ويباركلي في عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي اسألكم الدعاء أسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللي طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها، ‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي».

لقيت الصورة التي شاركها الفنان استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «أحلى حمادة في الدنيا أنا بحبك أوي يا حمادة، وربنا يشفيها ويعافيها ويطول بعمرها ويعطيها الصحة والعافية يارب العالمين، لايقين على بعض أوي، ربنا يخليكوا لبعض يارب، ربنا يشفيهالك يارب، هي مالها، تعبانة عندها إيه، ربنا يرجعهالك بالسلامة، ربنا ميوجعش قلبك عليها».

وكان الفنان حمادة هلال، تحدث عن علاقته بزوجته خلال استضافته ببرنامج «سهرانين»، بأنه ظل فترة كبيرة لا يستطيع البوح بمشاعره لها، «كنت تقيل جدًا معها».

وعن كواليس بداية علاقتهما، قال« أول مرة مسكت فيها أيديها بعد كتب كتابنا وكان بعد خطوبة 6 سنين، ساعتها مسكت أيديها وقلت لها: بحبك، وهي قالت لي: ربنا يعني عليك، فكان كل تفكيري في الخطوبة أن الفترة ديه تمر على خير».

حمادة هلال، فنان ومطرب مصري، تزوج في عام 2009 من الفلسطينية أسماء سميح، وله ولد وبنت هما: «يوسف وراما».

وكان تحدث الفنان حمادة هلال عن علاقته بوالدته، خلال لقاه ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ووصيتها له على أشقائه وزوجته.