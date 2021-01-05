تعتقد تعرضها لسحر حرمها من الإنجاب والزواج.. 13 معلومة عن حورية فرغلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مأساة تعيشها الفنانة حورية فرغلي بسبب إجرائها عملية جراحية في أنفها تسبب في مشكلات طبية لديها، مما تسبب في ابتعادها عن الوسط بعدما قدمت بعض الأدوار المهمة حيث استطاعت في وقت قصير أن تتنوع في تجسيد العديد من الأدوار المختلفة والتي بدأتها بتجسيد دور الفتاة الشعبية، ثم الفتاة الارستقراطية محققة نجاحا في الإثنين، ومن أبرز الأعمال الفنية لـ حورية فرغلي قبل ابتعادها عن الاضواء هو تقديمها لمسلسل «ساحرة الجنوب» وفيلم «كلمني شكرًا».

«هن» ترصد لكم بعض المعلومات عن حورية فرغلي، بحسب تصريحات تلفزيونية لها، كما يلي:

1-عاشت طفولة صعبة، بسبب انفصال والديها بعد ولادتها بـ48 ساعة فقط.

2-كانت تنفق على نفسها وهي في عمر 12 عاما: «كنت أنفق على نفسي وأنا في الـ 12 من العمر، لأنني كنت لاعبة بمنتخب الإمارات للناشئين وكنت أحصل على مرتب يمكنني من شراء كل ما أحتاج إليه».

3-توجت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002.

4-أول ظهور فني لها من خلال فيلم «كلمني شكرا»، وبدأت بعد ذلك بدراسة التمثيل في أمريكا.

5-تعتقد أنها تعرضت لسحر حرمها من الزواج والإنجاب: «اتعملي عمل واتحقق كله، مفيش جواز ومفيش خلفة، منه لله اللي عمل كده».

6-تحب شرب الخل.

7-خطيبها سلمها دبلتها بسبب مشهد في فيلم «كلمني شكرا»، دون أن يترك لها فرصة التوضيح.

8-طبيبها أخبرها بضرورة إجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم.

9-تعرضت للخيانة من أقرب صديقاتها بعد صداقة استمرت لمدة 20 عاما، بسبب الغيرة والحقد.

10-أصدقاؤها قليلون في الوسط الفني.

11- تعاني مأساة بسبب أنفها «بتنفس من فمي وبقالي سنتين مش ببص في المراية، وأحتاج إلى عمليات أنف وأذن وحنجرة، وعمليات تجميل».

12-تبلغ من العمر 44 عاما.

13- تهتم بتربية الحيوانات، حيث تمتلك 5 كلاب في منزلها.