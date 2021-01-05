فتيات خسرن تجاربهن العاطفية بسبب «البيست فريند»: أنت اتجننت.. ده هاني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد مقتطع ضمن أحداث مسلسل «هذا المساء» للفنانة أروى جودى ومحمد سليمان في دور «هاني» مع زوجها أكرم الذي أدى دوره الفنان إياد نصار، وكان بطل المشهد غيرة زوجية حيث وبخ أكرم زوجته التي كانت تنزل الدرج مع صديقها هاني وسألها عما كانا يفعلانه في غرفة النوم، لترد عليه أروى جودة رد صادم جعل المشهد واحدا من الأكثر تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت له بتلقائية وعصبية «في إيه أنت اتجننت ده هاني»، لتصبح تلك واحدة من أشهر الجمل حاليا والتي ينشرها البعض في كوميكس ساخرة من الزوج والزوجة والموقف نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا المشهد به جزء من الواقعية في حياة بعض الفتيات اللاتي يكون لهن صديق رجل يمثله «هاني» يثير غيرة شريكهن في معظم الأحيان، سواء كان هذا الشريك تجمعه بها قصة حب أو خطوبة أو زواج، تتمحور حول شخصية هاني معظم الخلافات بسبب غيرة الطرف الآخر، وفيما يلي أبرز قصص الفتيات مع «هاني».

هنا: طبعا في هاني ده البيست فريند

منذ كانت هنا وائل البالغة من العمر 21 عاما تدرس في الحضانة تعرفت إلى صديق الطفولة محمد والذي يمثل هاني في حياتها، على مدار 15 عاما تجمعها به معرفة وصداقة قوية كما أن الأسرتين على معرفة ببعضهما البعض، ولكن تلك الصداقة تسبب لها المشكلات في كل مرة تدخل علاقة عاطفية.

تقول هنا لـ«هن»: «محدش بيوافق أبدا يكون موجود في حياتي وانزل أخرج معاه أو يجيلي البيت زي ما متعودين إحنا ثقفاتنا مختلفة ومهما حكيت وفهمت إنه البيست فريند وزي أخويا مفيش فايدة لازم خناقات».

مريم: كل مرة علاقتي بتفشل بسبب هاني

«كل مرة العلاقة بتبوظ بسببه»، هكذا تحدثت مريم محمد البالغة من العمر 27 عاما عن رفيق دفعتها في الجامعة طوال 4 سنوات وحتى بعد التخرج، والذي يمثل «هاني» في حياتها، وجوده بمثابة الجدعنة والصديق وقت الأزمات، تقول لـ«هن»، «معنديش أخ ولد وهو فعلا أخويا وحتى خاطب واحدة تانية بس أنا كل مرة برتبط بحد العلاقة بتبوظ لأني مش قادرة أقطع علاقتي بيه والموضوع مفهوش حاجة الغيرة والشك دول هم اللي بيقتلوا أي علاقة مش وجود حد زي هاني».

حلا: فسخت خطوبتي بسبب «هاني»

حلا تتفق مع الأخريات في أن هاني واحد من أسباب المشكلات العاطفية الكبيرة، وكان سببا في فسخ خطوبتها منذ سنتين، تروي صاحبة الـ28 عاما، لـ«هن»، «المشهد واقعي جدا وبيحصل كتير لما تكون البنت عندها صديق بترتاحله وموجود في حياتها فسخت خطوبتي في مشهد زي ده بالظبط رغم إني كنت بحب خطيبي جدا وهو كمان الغيرة كانت عامياه».

وتكمل، «شافنا مع بعض في الشارع صدفة مكنتش قايلاله عشان غيرته دي هو صديقي اللي بيمثل هاني بيفهم في الموبايلات جدا نزلت معاه اشتري هدية لخطيبي موبايل وشافني معاه في الشارع صدفة، ومتفهمش السبب أني مقلتش بسبب الغيرة وفعلا فسخنا الخطوبة في ساعتها».