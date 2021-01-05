رسالة غريبة من زينة عن قصة حب جينيفر لوبيز وأليكس رودريجرز: بيخونها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحدثت الفنانة زينة عن قصة حب علاقة المطربة الأمريكية من أصول لاتينية جينيفر لوبيز بخطيبها أليكس رودريجرز، خلال حديثها صوتيا مع الصحفي ربيع هنيدي وأذيع في برنامج «ET بالعربي».

قالت زينة، خلال التسجيل الصوتي، إنه «بالرغم من كل صور الحب والغرام اللي بتنشرها المطربة جينيفر لوبيز مع خطيبها، إلا أنها لا أشعر أن ما بينهما قصة حب حقيقية».

وتابعت زينة حديثها: «رغم أن من يشاهد الصور قد يحسدهما على العلاقة التي تجمعهما لكني لا أراها كذلك».

واختتمت حديثها بقولها: «عندي إحساس أنه بيخونها وبيستغلها».

يشار إلى أنه في أغسطس 2019، أحيت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، أوف حفل غنائي لها في مصر، على مسرح ضخم في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا، وتواجد عدد كبير من نجوم الفن أمثال أحمد حلمي ومنى زكي وحسين فهمي ومصطفى فهمي وبشرى.

وأطلت جنيفر على جمهورها بأزياء مختلفة، تضمنت جامبسوت فاتح اللون ولامع، والذي تميز بأنه بدون بطانة، بالإضافة إلى بدلة بيضاء مكشوفة وجريئة، وفستان أحمر بفتحة جانبية طويلة تُظهر عدم ارتدائها بطانة، والذي تميز أيضا بكونه دون أكمام ومزين بنقوش فضية لامعة، من توقيع مصممة الأزياء المصرية نجوى زهران.

وجاء ذلك الحفل للمغنية الأمريكية عقب عيد ميلادها الـ50 بطريقة مختلفة، والذي تزامن مع إجرائها جولة غنائية حول العالم، تحمل عنوان It's My Party، والتي تضمنت رحلتها إلى مصر لإحياء حفل في مدينة العلمين الجديدة، وتم بيع التذاكر على 3 فئات تبدأ بـ1350 جنيها، والفئة الثانية المسماة Golden Circle أو «الدائرة الذهبية» تبلغ ألفي جنيه، وتصل تذاكر الـVIP إلى 3500 جنيه.