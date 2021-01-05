10 فوائد صحية تحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الكافيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك الكثير من الفوائد الصحية التي تحدث للإنسان عند التوقف والعيش دون تناول الكافيين، لذا يجب معرفتها للحد من استهلاكه، كما ذكر موقع "medlife".

1-تبييض الأسنان:

يمكن للكافيين أن يغير لون أسنانك ويجعلها تبدو بنية اللون، وعن طريق الحد منه، يمكنك استعادة لون أسنانك إلى اللون الأبيض.

2- تناول أفضل للتغذية:

إذا كنت مستهلكًا منتظمًا للكافيين، فقد يمنع جسمك من امتصاص العناصر الغذائية ويستمد التغذية من الكافيين، علاوة على ذلك، يقال إن القهوة تمنع بعض العناصر الغذائية الأساسية مثل: فيتامين ب والحديد.

3- انخفاض ضغط الدم:

أظهر الكافيين ارتفاعًا في ضغط الدم بسبب تأثيره على الجهاز العصبي، وهذا يعني أنه إذا كنت تستهلك ما لا يقل عن 5 أكواب من القهوة يوميًا، فقد تكون في خطر زيادة ضغط الدم لديك، لذا، ببساطة امتنع عن تناول القهوة وهذا سيفيدك.

4- مكافحة الشيخوخة:

استهلاك الكافيين يمكن أن يجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع كما لا يمكنك تخيله، وقد يكون الامتناع عنها مهمة صعبة، ولكن استبدالها بتناول شيء صحي للغاية يمكن أن يكون أفضل، وذلك لأن بمجرد أن تستهلك الكافيين، قد يبدأ في التداخل مع الكولاجين وبالتالي يقلل من خلق الكولاجين لبشرتك، علاوة على ذلك، فإن استهلاك الكافيين يجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع، لذا من الأفضل الامتناع عن الكافيين.

5- يساعد على الهضم الجيد:

يرتبط الاستهلاك المفرط للكافيين بمشاكل معوية مثل حركات الأمعاء غير المنتظمة والبراز المائي والإسهال، وبمجرد الامتناع عن تناول الكافيين يمكن أن يحل كل هذه المشاكل.

6- الهرمونات المتوازنة عند النساء:

هرمون الاستروجين هو هرمونات جنسية ضرورية للنمو الإنجابي ويوجد هذا عادة عند النساء، ويمكن أن يزيد الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية السكرية من مستويات هرمون الاستروجين وقد يكون ذلك خطيرًا للغاية إذا كنت معرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيض وسرطان الثدي وانتباذ بطانة الرحم.

7- النوم الجيد:

الكافيين له تأثير كبير على دورة نومك، وتعد واحدة من المشاكل الشائعة التي يواجهها معظم الأفراد العاملين اليوم هي عدم كفاية النوم، وأحد الأسباب الرئيسية لحدوث ذلك هو الاعتماد بشكل كبير على القهوة التي تحتوي على كميات عالية من محتوى الكافيين فيها، لذا يعد الامتناع عن تناول القهوة والمشروبات الغازية السكرية الحل الفوري لهذه المشكلة ويمكن أن يساعد في النوم الجيد.

8- تقليل القلق:

يوفر الكافيين كميات كبيرة من الطاقة للحفاظ على أداء وظيفتك بشكل فعال طوال اليوم، ولكن هذه الطاقة الشديدة قد تكون خطرة عليك إذا تم استهلاكها بشكل زائد، حيث يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكافيين إلى زيادة مستويات القلق ونوبات الهلع وخفقان القلب، لذا إذا كنت تعاني من أي من هذه المشاكل، فإن تناول أي مشروب يحتوي على الكافيين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمور بالنسبة لك.

9- التقليل من مخاطر الإجهاض:

بالطبع، لا ينصح بعدم تناول المرأة الحامل مشروبات الكافيين، حيث يرتبط استهلاك الكافيين بالإجهاض ويقلل من الخصوبة لدى النساء، ومع ذلك ، يُنصح بالتوقف عن تناول القهوة أو أي مشروب صودا سكرية أثناء الحمل، ويعد الامتناع عن الكافيين هو الحل النهائي لحمل ناجح.

10- التقليل من الصداع:

يمكن أن يسبب الاستهلاك المفرط للكافيين صداعًا شديدًا، وبالتالي، من خلال تقليل تناول الكافيين، يمكنك تقليل الصداع والحفاظ على هدوء البال، حيث يتسبب الكافيين أيضًا في حدوث الصداع النصفي، ونتيجة لذلك، تحتاج إلى تقليل استهلاكك اليومي منه.