أطعمة تساعدك على التخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تفيد في التخلص من دهون البطن والمساعدة على حرق الدهون بشكل عام ومنها:

البيض ومنتجات الألبان

البروتينات العديدة الموجودة في البيض هي علاج حقيقي لدهون البطن، كما أنها تساعد في بناء العضلات، والتي بدورها تحرق السعرات الحرارية، علاوة على أن الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان يعتبر من العناصر الهامة التي تساعد الجسم على حرق الدهون.

الجوز واللوز

تعتبر المكسرات من أهم الأطعمة المساعدة على التخلص من الدهون، لاحتوائها على الألياف والبروتينات والدهون الجيدة، خاصة تلك الموجودة في الجوز واللوز.

الحبوب الكاملة

الألياف في منتجات الحبوب الكاملة هي أفضل الحلول لحرق الدهون، ويعد دقيق الشوفان، على وجه الخصوص، أحد الخيارات الجيدة في هذا الغرض، كما أن تناول الشاي الأخضر يفيد في التخلص من دهون البطن، لاسيما إن صاحبه مجهود بدني.