علامات قد تشير إلى وجود خلل هرموني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعاني بعض السيدات في فترات زمنية من بعض المشاكل الجسدية والنفسية كالأرق وتقلبات الحالة المزاجية وزيادة الوزن بدون أسباب، فهل يرجع ذلك إلى وجود خلل هرموني؟

وأجابت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن الهرمونات تلعب دورا أساسيا في الجسم وتؤثر على أعضائه المختلفة، كما أن لها تأثيرات على السلوكيات والمشاعر، وهناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود اضطراب وخلل في التوازن الهرموني، ومنها:

تقلبات الحالة المزاجية

يمكن للتقلبات الهرمونية أن تسبب تقلبات في الحالة المزاجية، مثلا مع الاقتراب من سن الخمسين قد يكون انقطاع الطمث سببا في تقلبات الحالة المزاجية الحادة.

زيادة الشهية

للهرمونات أيضا تأثير على الشهية، فعند الشعور فجأة برغبة كبيرة في تناول الطعام أو عدم الرغبة في تناول أطعمة كانت شهية، فقد يرجع ذلك أيضا إلى التقلبات الهرمونية.

زيادة الوزن

قد يكون زيادة الوزن في وقت من الأوقات علامة على وجود خلل هرموني، خاصة إذا كان غير مبرر على سبيل المثال لم يتم تغيير النظام الغذائي مع الحفاظ على نفس مستوى النشاط البدني.

مشاكل النوم

غالبا ما ترجع مشاكل النوم أو الاستمرار في النوم إلى الإجهاد، ولكن الهرمونات في بعض الأحيان يمكن أن تكون أيضا سببا في ذلك.

التعب

النوم بشكل سيء ينتج عنه شعور بالتعب أثناء النهار، ويتفاقم ذلك بسبب الاختلالات الهرمونية، لأنه إذا ارتفعت نسبة الكورتيزول في الدم، فسوف يمنحنا هذا الشعور بالتوتر والتعب.