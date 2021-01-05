«ستايلست تجميل»: «الشفط» أكثر عملية يجريها الرجال.. وفي مصر يحبون النحت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت منى أبوالسعود «ستايلست تجميل»، إن مقاييس الجمال تغيرت في الفقرة الأخيرة، موضحة: «الوسط لم يكن عليه التركيز الكبير الذي يحدث حاليا، وحتى شكل الجسم فيه موضة، والموضوع مبقاش أنا عايزة أبقى أحلى، لكن أنا عايزة أبقى شبه حد»، لافتة إلى أن الرجال أيضا يخضعون لعمليات تجميل، وأهم العمليات التي يقبلون عليها هي عمليات «الشفط».

أخطاء العمليات

وأضافت «أبوالسعود» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، أن ما يحدث من التجميل ليس أخطاء من الأطباء فقط، ولكن البعض لديه هوس ولا يريدون ترك أي عيب في شكلهم، وأي شيء في الحياة به نسبة مخاطرة، وهناك أيضا مخاطرة في عمليات التجميل، والوفيات التي تحدث إما خطأ من الطبيب، أو المريض الذي لم يسأل على الطبيب جيدا.

أكثر العمليات المطلوبة من الرجال

وتابعت: «بعض الأطباء عملوا شكل للرجال، لإظهار العضلات سواء في الذراعين أو البطن، وأكثر العمليات التي يطلبها الرجال الشفط، وزرع الشعر، والأذن الخفاشية.. وطلبات عمليات التجميل تختلف على حسب البلاد، فمثلا الخليج يحبون شكل الكوكاكولا ورفع المؤخرة، ولكن في مصر يركزون مع النحت والشفط، والسيلكون، وأعلى العمليات من ناحية الألم هي الشفط، وشد البطن يوجد بها جراحة ومتعبة كثيرا».

انتشار سياحة عمليات التجميل

وأكدت أنه «في مصر يوجد بعض الأطباء مشهورين جدا، ويأتي لهم ناس من الخارج لإجراء عمليات جراحية، ومؤخرا ظهر ما يعرف بـ(السياحة العلاجية التجميلية) نظرا لانخفاض أسعار عمليات التجميل في مصر.. وهناك دكاترة كتير وأسعارهم مقبولة، والبعض يقسط ثمن العمليات.. وبعض الناس يحصلون على قروض من أجل العمليات».

نصيحة للفتيات: اتركي بعض العيوب

وأشارت إلى أنها تعمل في هذا المجال منذ 15 سنة، ولكنها تقدم استشارات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي منذ عامين فقط، مضيفة: «أكتر نصيحة أوجهها للناس إنه مينفعش نصلح كل حاجة، وأكتر حاجة بتخلي الناس يبقى شكلها بلاستيك العمليات الكتير.. وعشان يبقى شكلك حلو سيبي بعض الحاجات (العيوب).. وظبطي بعض الحاجات اللي مضايقاكي وبس».