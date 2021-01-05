«مش غالي».. سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور مع زوجها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بفستان أسود متوسط الطول، خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، في أحدث جلسة تصوير تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مطلة بأزياء من توقيع مصممة أزياء الخليجية زينة زكي، التي أعربت عن سعادتها بارتداء الفنانة المصرية من أزيائها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ويصل سعر الفستان إلى 1800 درهم إماراتي، ما يعادل 7700 جنيه مصري، نقلا عن الموقع الرسمي لمصممة الأزياء الخليجية.

وكانت الفنانة ياسمين صبري، أطلت بفستان أسود متوسط الطول وضيق، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة، ومزين بخطوط بسيطة حول الصدر وقماشة سوداء من الشيفون الأسود، مع مكياج بسيط وشعر منسدل، فيما ظهر زوجها ببدلة مودرن قاتمة اللون.

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع ظهور الثنائي، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «لايقين على بعض»، و«أحلى كابل في مصر»، و«هتتحسدوا وأنتم واقفين كده وسط أسطول العربيات».

"جورجينا الغلابة".. ياسمين صبري تلفت الأنظار بسبب تشابهها مع حبيبة كريستيانو رونالدو

ومنذ أسابيع ظهرت الفنانة خلالها بفستان أحمر محشتم وطويل، فضلا عن أنه ذو الأكمام الطويلة، ومزود بحزام من منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع وضع الاكسسوارات الأنيقة والمكياج البسيط.

وأثارت "ياسمين" إعجاب متابعيها بأحدث إطلالة لها، والذين جاءت تعليقاتهم: "أنتي قمر قوي"، "جورجينا الغلابة"، "إيه الجمال دا" و"شكلك يجنن".

يشار إلى أن ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني بطولة مسلسل "الفرصة التانية"، أمام الفنانين أحمد مجدي، هبة مجدي وآيتن عامر.