مهندسة عربة الفول: بقالي 11 سنة في الشغلانة بسبب مرض والدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال المهندسة آية محمد عرفة، الطالبة بكلية الهندسة التي تعمل على عربية فول، إنها نزلت للعمل في هذه المهنة بعد مرض والدها في الفترة الأخيرة وكان يذهب والدها إلى مطاعم للعمل شيف ولكن الطبيب منعه من الوقوف أمام النار، ما دفعها إلى أن تقف على عربة فول منذ عام 2009 ومعها أختها أميرة التي تدرس حاليا في الفرقة الأول بالجامعة.

أطلب من الناس تدعيلنا

«جت في الدارسة مرضتش أدخل ثانوية عامة ودخلت ثانوية خاصة بالصناعات الغذائية في مدرسة السلطان عويس ونجحت في 3 سنين وكنت بقف مع بابا وأدرس في نفس الوقت وده فضل كبير عليا من ربنا وربنا وفقني في سنة 3 وجبت مجموع عالي ودخلت جامعة قناة السويس وأميرة أختي معايا برضه السنة دي في نفس الجامعة، والحمد لله عملنا حادثة وأنا مبطلبش مساعدة من حد وأبونا مانع الكلام ده وأطلب أن الناس تدعيلنا وتدعمنا، وأنا بخد بالي من المذاكرة بصلي الفجر واطلع على العربية وأمي بتفرش معايا وبابا بيطلع على الساعة 8، بابا بيعلمني أعمل فول حلو، تنورني يا أستاذ يوسف في أي وقت والله بالهنا والشفا».

بداية قصة المهندسة

وتدرس آية عرفة صاحب الـ20 عاما في الفرقة الثانية بكلية الزراعة في قناة السويس وتسكن في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية ووالدها أصله يعود إلى حي عين شمس في محافة القاهرة ولديها 3 أشقاء وهم أميرة وأسماء وأحمد وأجرى والدها عملية قلب مفتوح في عام 2012 ويمتلك والدها السيد محمد عرفة عربة فول منذ أعوام بعد صعوبات صحية واجهته جعلته لا يتحمل الوقوف أمام النار مدة طويلة.