حورية فرغلي: «تعرضت لحادث وبتنفس من بقي.. واتصدمت من الناس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها تعيش في مصر وفي انتظار عودة الرحلات الجوية لكي تسافر إلى الولايات المتحدة لإجراء عمليات أخرى، حيث إنها تعرضت لحادث وسقط عليها الحصان، ما أدى إلى إصابتها في أنفها، موضحة أنها لا تستطيع الشم والتذوق، مضيفة: «بتنفس من بقي وبقالي سنتين مش ببص في المراية، وأحتاج إلى عمليات أنف وأذن وحنجرة، وعمليات تجميل.. الناس بتتكلم عن عمليات تجميل، وأنا كنت ملكة جمال مصر عام 2002 هجمل في نفسي ليه».

وانهارت «فرغلي»، في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، أنها بعد المسلسل الأخير تعرضت لتنمر كبير، وقررت أن تأخذ جانبا وتخضع لعمليات تجميل، ولكنها فوجئت بابتعاد الناس عنها، موضحة: «أنا كنت فاكرة إنهم بيحبوني.. كنت فاكرة إنهم بيحبوني أنا بس.. هما بيحبوا حاجات تاني.. وأنا حبست نفسي في أوضتي عشر شهور ومخرجتش منها.. وزعلانة أوي من الناس».

تعرضها للتنمر

وتابعت: «قالولي إنتي شبه مايكل جاكسون.. وأنا بنت في النهاية، وفقدت الثقة في نفسي كـ ست، ومحدش قدر شغلي ولا عملي، ومعرفش ليه!! أنا ضايقت مين!! وصعبان عليا نفسي، ومش عايزة حد يشوفني كدة غير لما أرجع زي الأول.. أنا عندي 44 سنة والواحد بيكبر مش بيصغر».

وأضافت: «روحت لدكتور في مصر قالي لازم تروحي لدكتور في أمريكا بس عشان كورونا لا يوجد رحلات، وبسبب كورونا أمي وأخويا بعيد عني.. وبقالي 10 شهور مش بخرج من البيت، وكنت متخيلة الناس اللي حواليا يسألوا عليا لكن أنا اتصدمت، وكنت متخيلة إنهم بيحبوني، خاصة اللي وقفت جنبهم وساعدتهم وقدمت لهم الكثير».

فرغلي: شخصيتي الحقيقية ظهرت في مسلسل حكايات بنات

وأكدت: «في مسلسل حكايات بنات هي دي حورية الحقيقة أنا ممثلتش بـ نكلة.. وأنا في انتظار السفر للولايات المتحدة لإجراء عملية والدكتور قالي: (هرجعك أحسن من الأول).. ولكن الاهتمام والحب محدش بيشتريه.. وهذه العملية آخر عملية ممكنة ليا».