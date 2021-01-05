مش بس «سيدة الوراق».. نساء واجهن الموت دفاعا عن ذويهن: الست الجدعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خاطرت بحياتها دون أن تخشى المصير المحتوم، فحماية ذويها كان الهدف الذي وضعته نصب أعينها، حتى إن جاء على حساب نفسها، لتقف بشجاعة فاتحة ذراعيها للموت.

المشهد السابق كان واقعا جسدته سيدتان خلال فترة قليلة ماضية، دافعتا عن ذويهما دون خوف فلقيتا المصير المحتوم.

راوية شهيدة الجدعنة في الوراق

«شهيدة الجدعنة» الاسم الذي اقترن بالسيدة راوية، التي تصدت بكل شجاعة لمسجل خطر حاول الاعتداء على جارتها المطلقة، التي أسرعت في الاحتماء بها، فما كان منها إلا أن استنجدت بالسيدة الراوية، أم لخمسة أطفال.

بكل شجاعة تصدت «راوية» لمسجل الخطر، دون خوف من محاولاته الغاشمة، الأمر الذي جعله يزداد غضبه، فقرر الانتقام منها، وسدد بجسدها عدد من الطعنات أودت بحياتها على الفور، أمام أطفالها الخمسة.

مشهد مأساوي شهده أهالي كفر السلمانية بمنطقة الوراق في الجيزة، ليرفعوا رايتهم مطالبين بالقصاص لشهيدة الجدعنة: «عاوزين حق شهيدة الجدعنة، والإعدام للقاتل».

وبالفعل ألقت المباحث بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم، جار الضحية، وهو مسجل خطر يدعى «شعبان.ب» وجرى توجيه تهمة القتل العمد له.

في قنا.. سيدة تتلقى رصاصة بدلًا من زوجها

في قرية الحجيرات بمحافظة قنا، حيث اشتد الصراع بين زوج وابن عمه بسبب خلافات على الميراث، فوقعت المشاجرة وأشهر ابن العم السلاح الناري محاولًا قتله والتخلص منه، لكن موقف شجاع ظهرت به الزوجة التي اندفعت تجاه زوجها، ومحاولة أخذ «الطبنجة» فخرجت طلقه أصابتها في صدرها ولقيت مصرعها دفاعًا عن زوجها.

أحداث الواقعة أخطرت بها مدير أمن قنا، بمصرع السيدة العشرينية دفاعًا عن زوجها، أثناء مشاجرته مع ابن عمه، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.