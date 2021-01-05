كريم العيون.. وسيلة فعالة للتخلص من الهالات السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أشارت شركة مستحضرات التجميل Nordic Cosmetics إلى أنه يمكن التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات أسفل العينين من خلال استعمال كريم العيون الذي يحتوي على حمض الهيالورونيك والكانابيديول أو زيت القنب.

وأوضحت الشركة الألمانية أن هذه المكونات الفعالة تعمل على ترطيب البشرة وتحسين بنيتها، وتساعد على إبطاء ظهور علامات الشيخوخة وتهدئة الانتفاخات والتخلص من الهالات السوداء أسفل العينين.

ومن ضمن الفوائد الأخرى لكريم العيون أن البشرة تمتصه بسرعة، ويترك طبقة رقيقة على البشرة لحمايتها من التأثيرات البيئة الضارة، ويتناسب كريم العيون مع جميع أنواع البشرة ويمكن استعماله أيضا تحت المكياج.

ونصحت الشركة الألمانية بوضع كمية صغيرة من كريم العيون على المنطقة المعنية بعد تنظيفها صباحا ومساءً، مع تدليكها برفق وتجنب ملامسة العينين.