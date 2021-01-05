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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
02:33 ص | الثلاثاء 05 يناير 2021
قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل لحم بالكاري، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل.
مقادير عمل لحم بالكاري
لحم
مكعبات كاري
تفاح أخضر - مقطع
حليب جوز هند
كريمة
ملح وفلفل
ثوم مفروم
كزبرة خضراء مفرومة
طريقة عمل لحم بالكاري
يشوح اللحم في زيت على النار مع إضافة الملح والفلفل والثوم والكزبرة
يضاف الكاري مع التقليب
يضاف التفاح ثم لبن جوز هند
تضاف الكريمة ثم يترك حتى تمام التسوية ويقدم بالهنا