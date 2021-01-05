قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل لحم بالكاري، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل.

محمد يوسف

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