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طريقة عمل لحم بالكاري

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

02:33 ص | الثلاثاء 05 يناير 2021

لحم بالكاري

قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل لحم بالكاري، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها في المنزل.

مقادير عمل لحم بالكاري 

لحم

مكعبات كاري

تفاح أخضر - مقطع

حليب جوز هند

كريمة 

ملح وفلفل

ثوم مفروم 

كزبرة خضراء مفرومة   

طريقة عمل لحم بالكاري

يشوح اللحم في زيت على النار مع إضافة الملح والفلفل والثوم والكزبرة

يضاف الكاري مع التقليب

يضاف التفاح ثم لبن جوز هند

تضاف الكريمة ثم يترك حتى تمام التسوية ويقدم بالهنا

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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