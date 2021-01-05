قدمت الشيف غادة جميل، طريقة سلطة بطاطس بالكبدة، خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» المذاع على قناة «CBC سفرة»، التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل سلطة بطاطس بالكبدة

بطاطس مكعبات مقلية

كبدة

دبس رمان

خيار

زيت

ثوم مفروم

كزبرة مفرومة

فلفل حار

صويا صوص

كاتشب

صوص حار

عصير ليمون

بابريكا

كمون

فلفل أحمر مجروش

للصوص

زبادي

مايونيز

طحينة

صنوبر

عيش محمر

كزبرة

بقدونس

طريقة عمل سلطة بطاطس بالكبدة

تشوح الكبدة في الزيت ثم يضاف الثوم المفروم ويقلب جيدًا.

ثم يضاف الصويا صوص ودبس الرمان والكاتشب والهوت صوص.

تقلب جيدًا وتتبل بقليل من الملح والفلفل.

ثم يضاف عصير الليمون والبابريكا والكمون وتترك حتى تمام النضج.

في طبق التقديم توضع مكعبات البطاطس المقلية ثم يضاف عليها الكبدة ثم يضاف عليها صوص الطحينة بالزبادي والمايونيز ثم رشة من البقدونس والكزبرة، وتُقدم.