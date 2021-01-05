طريقة عمل طاجن الخضار في المنزل

يعتبر طاجن الخضار، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده.

ويقدم «هن» طريقة عمل طاجن الخضار، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير طاجن الخضار

2 بطاطس مكعبات وسط مسلوقة

2 جزر مكعبات مسلوقة

كيلو بسلة

بصلة مفرومة

بصلة شرائح

1 ونصف ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 ملعقة كبيرة زيت

ملح

فلفل أسود

بابريكا

بهارات دجاج

فلفل حار

شطة

2 ونصف كوب ماء مغلي

طريقة تحضير طاجن الخضار

- يشوح البصل المفروم في الزيت على النار

- يضاف البصل الشرائح ويقلب الخليط

- تضاف البسلة والجزر والبطاطس والصلصة والتوابل والملح والفلفل الأسود

- يضاف الماء ويترك الخليط على النار ليغلي

- يوضع الخليط في طاجن حتى النضج، ويُقدم