«مش بس هاني».. أغرب مشاهد «هذا المساء»: خيانة وابتزاز وحرق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالرغم من مرور 4 سنوات على وقت عرضه، إلا أن مشهد الخيانة الزوجية، أعاد مسلسل «هذا المساء» إلى أذهان الجمهور من جديد، بعد تصدر جملة «ده هاني» تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت على لسان الفنانة «أروى جودة»، خلال مشهد، شجارها مع زوجها «إياد نصار»، الذي ضبطها خلال خروجها من غرفة النوم مع صديقها «هاني» والذي جسد دوره الفنان محمد سليمان.

وسرعان ما تم تداول المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أحدث سخرية بين المتابعين حول وقوع الخيانة الزوجية بين الأزواج، لكن على جانب آخر، إستعاد الكثير من مشاهدين العمل أحداثه، والتي شهدت العديد من المشاهد الشائكة خلال أحداثه.

مشهد معايرة محمد فراج لـ أسماء أبو اليزيد

خلال الأحداث النهائية في المسلسل، جاء أحد المشاهد بين الفنان محمد فراج «سوني»، والفنانة أسماء أبو اليزيد «تقى»، والذي نال تداولا كبيرا حين عرض العمل، بعدما قررت «تقى» فسخ خطبتها من «سوني»، وهو ما أثار غضبه، ليبدأ على الفور معايرتها بسبب وجود علاقة آثمة قديمة بينها وبين شاب آخر.

وخلال المشهد، قالت «تقى» لـ«سوني»: «مش هينفع أتجوزك أنا آسفة»، ليرد عليها: «شكلك نسيتي أفكرك، أنا عامل فيكي جِميلة يا بت».

مشهد ابتزاز محمد فراج لـ زينة منصور

وفي مشهد آخر، ظهر محمد فراج وهو يقوم بابتزاز «أم عبير»، والتي جسدت شخصيتها الفنانة زينة منصور، وذلك لإجبارها على إقامة علاقة غير شرعية معه، وإلا سيكشف أمرها أمام زوجها، بسبب علاقتها مع أحد الأشخاص.

مشهد حرق محمد فراج وخالد أنور

وجاء هذا المشهد في الحلقات الأخيرة من العمل، بعدما إكتشف «صفوت» والذي جسد دوره الفنان محمد رضوان، خيانة زوجته «أم عبير» له، مع خالد أنور ومحمد فراج، وسرعان ما أشعل النيران بهما داخل محل عملهما بالمنطقة.