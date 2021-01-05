منها بالبرتقال والأناناس.. ثلاث وصفات للسالمون

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر سمك السلمون من المأكولات البحرية الشهية، وهو مصدر غني بالعناصر الغذائية السليمة اللازمة للجسم، ولكن حاليا أصبح يستخدم في السلطة يمكن تناولها كوجبة إفطار أو غداء.

تقدم «هن» ثلاث وصفات للسالمون بالأناناس والبرتقال والعسل والزنجبيل كالآتي:

سالمون بالأناناس

مقادير سالمون بالأناناس

1 كيلو سمك سالمون

ملح وفلفل

2 علبة أناناس

نصف كوب صوص تشيلي

2 ملعقة كبيرة خل أرز

1 ملعقة كبيرة صويا صوص

1 ملعقة كبيرة سكر بني

ربع كوب عصير أناناس

للتقديم كزبرة مفرومة

طريقة تحضير سالمون بالأناناس:

يسخن الزيت على النار ثم يرش الملح أولا

تضاف شرائح السلمون من ناحية الجلد ويرش بالملح والفلفل

تضاف الكزبرة والأناناس

يضاف الصوص

يغطى ويترك على النار غلوة تقريبا

للصوص

تخلط الصويا صوص، التشيلي صوص، السكر، الخل، وعصير الأناناس

سالمون بالبرتقال

مقادير سالمون بالبرتقال:

سالمون

برتقال

ملح

فلفل أسود

نعناع بودرة

زعفران

زعتر

زيت ذرة

كريمة لباني

جزر حلقات

كوسة حلقات

دقيق

عصير برتقال

بشر برتقال

ثوم مرقة

طريقة تحضير سالمون بالبرتقال

يتبل السالمون بالملح والفلفل ثم يضاف إليه الزعتر المفروم وبشر وعصير البرتقال ويضاف تعفيره دقيق.

ترفع شرائح السالمون في زيت على النار حتى تحمر من الجانبين ثم يقطع البرتقال قطع صغيرة

تترك على النار حتى تتجانس المكونات وتضاف الكريمه وبودرة الزعفران

يقطع الجزر والكوسة حلقات متوسطة السمك

يفرم الثوم مع النعناع في الكبه ثم يرفع في طاسة أخرى مع زيت ومكعب مرقة

يضاف إليها الكوسة والجزر الحلقات مع بشر البرتقال وملح وفلفل

يقدم السالمون مع الجزر والكوسة بالهنا ساخنا

سالمون بالعسل والزنجبيل

مقادير سالمون بالعسل والزنجبيل:

سمك سالمون فيليه

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

ثلث كوب صويا صوص

ثوم مهروس

بصل شرائح

ملح

فلفل

زيت

عسل

طريقة تحضير سالمون بالعسل والزنجبيل:

ضعي السالمون في طاسة بها 3 ملاعق من الزيت على النار واتركيه لينضج وتبليه بالملح والفلفل

ضيفي البصل وشوحيه حتى يأخذ اللون الذهبي ثم ضيفي الثوم والجنزبيل وقلبيهم

ضيفي العسل والصويا صوص واتركيهم على النار لفترة قصيرة حتى تمتزج المكونات وقدميها ساخنًا