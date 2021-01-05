للرجل.. 11 طريقة تجعلك تجذب قلب المرأة التي تحبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ليس من السهل على الرجل أن يلفت انتباه المرأة التي يحبها، لكن هناك بعض الأمور التي تساعدك على ذلك، عليك اتباعها كي تصبح جذابا لتحظى بقلب شريكة الحياة، وهي كالتالي، وفق ما أورد موقع "wikihow".

- لا تفرط في ارتداء الملابس البراقة، واحرص على ارتداء ملابس مناسبة لشكل جسمك وشخصيتك وفي نفس الوقت أنيقة.

- يجب عليك الاهتمام بنظافة الجسم، والأسنان النظيفة ورائحة الفم والشعر الخالي من القشرة، رائحة البرفيوم العطرية من الأمور التي تجعل شريكة حياتك تنجذب إليك.

- الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام، لأن المرأة تحب الرجل ذو الجسم المتناسق.

- تبتعد المرأة عن الرجل ذو الشخصية الكذابة، لذا عليك أن تتحدث معها بطبيعتك حتى تنجح في جذبها إليك.

- يجب عليك أن تبتسم دائما عند رؤيتها، مهما كنت تمر بمشاكل في عملك.

- تحتاج المرأة إلى الارتباط برجل يحترمها من خلال الاستماع لحديثها بإنصات وعدم التقليل من شأن ما تقوله حتى لو كان بسيطا.

- تحب المرأة الرجل الذي يمتلك ثقة عالية بنفسه، حتى تشعر بالأمان بجانبه.

- تنجذب المرأة للرجل الذي يجعلها تضحك، لذا من الضروري أن تمتلك حسا فكاهيا لإدخال السرور إلى قلبها، حتى تنجح في جذبها إليك.

- من الأمور التي تجعل شريكة حياتك تنجذب إليك، التحدث معها بأنها أول أولوياتك واهتماماتك وعدم الخجول من معرفة الآخرين أنك تحبها.

- تعشق المرأة الرجل الذي لا يمتلك صفة الأنانية في شخصيته، لذا عليك أن تدعمها وتساندها في تحقيق أحلامها في عملها.

- ينصح بتقديم بعض باقات الورود من حين لآخر للتعبير عن حبك لها، فالمرأة بطبيعتها تحب الورد.