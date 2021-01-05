الامارات | برلين: 3 ملايين دراجة هوائية مقابل 1.1 مليون سيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن برلين: 3 ملايين دراجة هوائية مقابل 1.1 مليون سيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لطالما كان التنقل بالدراجة الهوائية سهلاً في برلين، غير أن ازدياد مستخدمي وسيلة النقل هذه من جراء جائحة «كوفيد-19» يعقّد الحركة المرورية في شوارع العاصمة الألمانية.

فبرند ليشنر كان يمشي بهدوء على الرصيف في شارع فريدريشتراسيه الشهير في برلين، عندما صرخ به أحد ركاب الدراجات الهوائية طالباً منه أن يحيد عن طريقه.

ويقول ليشنر الذي يعمل في قطاع التأمين، بعدما استعاد أنفاسه «يزداد الوضع سوءاً. وأنا أخشى الدراجات الهوائية أكثر من السيارات»، مندداً بسلوك بعض الركاب الذي «يزداد عدوانية».

منذ بدء انتشار وباء «كوفيد-19»، ازداد عدد سكان برلين الذين يستخدمون الدراجات الهوائية للتبضع أو للذهاب إلى العمل بنسبة 25% تقريباً، بحسب سلطات المدينة.

ولا شك في أن وسيلة النقل هذه جيدة للحفاظ على الرشاقة وجودة الهواء والصحة العامة، وهي تحد من اكتظاظ المواصلات العامة.

غير أن الشرطة كشفت في المقابل عن ازدياد في شكاوى المشاة ومخالفات ركاب هذا النوع من الدراجات، بحيث اقترحت رئيسة شرطة برلين، بربارا سلوفيك، إلزام مستخدمي وسيلة النقل هذه بتسجيل دراجاتهم لتسهيل التعرف إلى المخالفين.

وقالت في مقابلة مع «برلينر مورغنبوست» إن «أكثر من 50% من حوادث السير التي تتعرض لها الدراجات الهوائية سببها ركابها أنفسهم». وقد لقي 17 مستخدماً للدراجات الهوائية حتفهم هذه السنة في حوادث مرورية، أي أكثر بـ10 أشخاص من الحصيلة المسجلة العام الماضي في الفترة عينها. وتبدو حظوظ هذا الاقتراح قليلة جداً، نظراً «للتدابير البيروقراطية المتعددة» التي سيتطلبها، على قول راغنهيلد زورنزن من جمعية «تشينجينغ سيتيز»، التي تروج لوسائل النقل المراعية للبيئة.

وتضم برلين نحو ثلاثة ملايين دراجة هوائية، في مقابل 1.1 مليون سيارة مسجلة، بحسب زورنزن، غير أن رئيسة شرطة برلين أثارت النقاش حول سلوك بعض ركاب الدراجات الهوائية الذي يعد فظاً.

وكتبت صحيفة «تاغسشبيغل» أخيراً أن «كثيرين يظنون أنهم أفضل من الآخرين لأنهم يتنقلون بواسطة دراجة هوائية، فيتعرض المرء للإهانة والدفع. ولابد من وضع حد لهذه الفوضى». ولا تتعدى المسالك المخصصة للدراجات الهوائية سوى 3% من شبكة الطرق في المدينة، في حين تتخطى حصة هذه الدراجات في الحركة المرورية 18%، وعلى سبيل المقارنة، تشكل السيارات نحو 33% من الحركة المرورية، وهي تشغل 58% من المسالك.

ويؤكد أوليفر فويتسيك المسؤول في شرطة برلين أن «من المستحيل إنشاء طرق ومسالك للدراجات الهوائية وأرصفة أينما كان في برلين»، مشيراً إلى أن تعزيز جهاز الشرطة المخصص لمستخدمي الدراجات الهوائية سيؤدي من دون شك إلى إصدار مزيد من المحاضر في حق المخالفين، وتحسين الوضع.

وسيلة نقل جيدة للحفاظ على الرشاقة وجودة الهواء والصحة العامة.

50 %

من حوادث السير التي تتعرض لها الدراجات الهوائية سببها ركابها.

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