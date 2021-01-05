الامارات | أخطاء في نظام «الديتوكس».. تعوق طرد السموم من الجسم

شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء في نظام «الديتوكس».. تعوق طرد السموم من الجسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هناك العديد من الأخطاء أثناء نظام «الديتوكس»، أو ما يُعرف بالتخلص من السموم، وأوضحت مجلة «فرويندين» الألمانية أهم هذه الأخطاء.

وأكدت أن شرب كمية كافية من السوائل يعدّ مفتاح التخلص من السموم، فالسوائل الكثيرة تساعد في طرد السموم من الجسم، وتحفيز عملية التمثيل الغذائي.

وأوصى خبراء المجلة الألمانية بشرب 2-3 لترات في اليوم، ويفضل أن تكون مياه معدنية أو شاي غير مُحلى، ومن أجل إجراء عملية التنظيف بشكل صحيح، يجب تجنب الشاي الأسود والقهوة تماماً. وللتخلص من السموم، لا يهم ممارسة الكثير من الرياضة، لكن من الأفضل ممارسة الرياضة المناسبة، وتعتبر رياضات قوة التحمّل الخفيفة في الهواء الطلق، التي تحفز عملية الأيض، من أفضل الرياضات لهذا الغرض؛ إذ إن استنشاق الأوكسجين بعمق والزفير مرة أخرى من خلال الفم يحفز تدفق الدم إلى أعضاء التطهير، التي تعمل بشكل أكثر فاعلية وتزيل السموم بسرعة أكبر.

وتنشط أجهزة إزالة السموم في الجسم بشكل كبير أثناء النوم، وتعمل على تفكيك الفضلات والسموم والأحماض، ولذلك فإنه يُنصح بالراحة والنوم الكافي.

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