الامارات | (انفوغرافيك ).. التخييم في الصحراء يشترط السلامة أولاً

شكرا لقرائتكم خبر عن (انفوغرافيك ).. التخييم في الصحراء يشترط السلامة أولاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتميز الأجواء الشتوية في دولة الإمارات بطقسها البارد المعتدل، الذي يعد أجمل شتاء في العالم، ما يشجع الناس على القيام بأنشطة في الهواء الطلق، وتكون الصحراء هي المقصد الأمثل للقيام بهذه الأنشطة، ومن أهمها إقامة المخيمات في الأماكن الصحراوية البعيدة عن المدينة. ولكن لابد من الأخذ في الحسبان اشتراطات السلامة، خصوصاً عندما تقوم العائلات بالتخييم لأيام في هذه المناطق التي تحتاج إلى تدابير خاصة.

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