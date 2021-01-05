الامارات | «سائقات» لمترو موسكو للمرة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن «سائقات» لمترو موسكو للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة قطار الأنفاق في موسكو، أمس، أنها وظفت سائقات للمرة الأولى في تاريخها الحديث، بعد تعديلات أقرّت أخيراً على التشريعات الروسية التي كانت تستثني النساء من بعض المهن.

وأوضحت هيئة النقل العام التي تتولى تشغيل شبكة خطوط قطارات الأنفاق الواسعة في العاصمة، أن «أولى سائقات القطارات الكهربائية في التاريخ الحديث بدأن العمل في مترو موسكو».

وكانت قيادة قطارات مترو موسكو محصورة منذ الحقبة السوفييتية بالرجال، لأن هذا العمل كان من ضمن قائمة المهن التي تعتبر السلطات أنها ضارة بصحة المرأة. وتم بناء مترو موسكو في عهد الاتحاد السوفييتي، وكان يعتبر من أبرز معالم النظام الشيوعي.

وأثار حظر مزاولة النساء عدداً من المهن انتقادات، وأصدرت وزارة العمل في سبتمبر 2020 مرسوماً خفضت فيه عدد المهن المخصصة حصراً للرجال من 456 إلى نحو 100.

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