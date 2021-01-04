طريقة عمل سلطة العدس خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سلطة العدس، من المقبلات الشهية ذات المذاق المميز، والتي يمكن تقديمها خلال فصل الشتاء، بغرض التدفئة.

وقدمت خبيرة التغذية كارين ظريفا، طريقة سهلة لتحضير سلطة العدس في المنزل، خلال استضافتها ببرنامج «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي» سفرة.

مقادير سلطة العدس

- كابوتشا.

- ذرة حلوة.

- عدس مسلوق.

- بيضتان مسلوقتان.

-رمان.

-لوز.

- زبادي.

- خل أبيض.

- زيت زيتون.

- مستردة.

- ليمون.

- نعناع ناشف.

- ملح.

- فلفل.

طريقة تحضير سلطة العدس

1- يجب تقطيع الكابوتشا، وخلطها مع ذرة حلوة في طبق عميق.

2- إضافة عدس مسلوق مع بيضتان مسلوقتان إلى الخليط.

3- إضافة رمان ولوز إلى الخليط السابق.

4- في وعاء منفصل يتم خلط كل من زبادي وخل أبيض وزيت زيتون ومستردة وليمون ونعناع ناشف سويًا، بالإضافة إلى رشة ملح وفلفل.

5- وضع الخليط السابق على السلطة وتقديمها.