حضن من زوجة شريف رمزي بعد شفاءه من كورونا: أخيرا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أول صورة تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي، عقب شفاؤه من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت ريهام، خلال إحدى الصور وهي تحتضن زوجها، بصحبة طفليهما التي حرصت على عدم إظهار وجهوهم، وأرفقت تعليقا، قائلة: «أخيرا نقدر نحضنه».

ولاقت الصور إستحسان الكثير من المتابعين، فجاء من بينها: «ألف حمد الله على سلامته ربنا يحفظكم، ربنا يخليكوا لبعض، ألف سلامة عليه».

شريف رمزي يعلن شفاؤه من كورونا

ومنذ ساعات، أعلن الفنان شريف رمزي تعافيه من فيروس كورونا المستجد، عقب إجرائه مسحة جديدة ظهرت سلبيتها.

وكتب رمزي عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب».

شريف رمزي يعلن إصابته بكورونا

وكان منذ أيام أعلن شريف رمزي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن العينة التي أُخذت منه أظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

ودون الفنان، خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية اللي تعامل معايا الفترة اللي فاتت يخللي باله».

ريهام أيمن تجهز شجرة الكريسماس

وكانت شاركت الفنانة، متابعيها منذ أيام مقطع فيديو جديد، خلال تحضيراتها لشجرة الكريسماس، استعدادا لرأس السنة، عبر حسابها على تطبيق "انستجرام".

وظهرت ريهام في الفيديو وهي تجهز شجرة «الكريسماس» مع أطفالها، وأرفقت تعليقا قائلة: «التحضير المبكر للكريسماس مع أطفالي».

ريهام أيمن في جلسة تصوير مميزة

يذكر أن الفنانة ريهام أيمن، أبهرت متابعيها، خلال ديسمبر الماضي، بجلسة تصوير خضعت لها، والتي أبرزت جمالها ورقتها، وسط الطبيعة والورود الملونة المبهجة.