الغيرة الزوجية تجتاح «السوشيال ميديا».. القصة وراء «انت اتجننت ده هاني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد غيرة زوجية متكرر في معظم قضايا الخيانة الزوجية، يقف الزوج شاهرا صوته العالي في وجه زوجته وعشيقها إذا ما ضبطهما في وضع غريب، وعادة لا ترد الزوجة الإساءة وتستمع إليه بإنصات محاولة تجنب المواجهة، ولكن في مشهد «أروى جودة» وزوجها «إياد نصار» ضمن أحداث مسلسل «هذا المساء»، إختلف الوضع كثيرا، حيث كانت الزوجة أكثر عندا وتشاجرت مع زوجها بسبب صديقها «هاني» فما السبب وراء الشجار بين الزوجين؟.

من هو هاني صديق أروى جودة؟

- هاني هو صديق أروى جودة في المسلسل أدى دوره الفنان محمد سليمان.

- محمد سليمان هو ممثل مصري ولد في 12 أكتوبر 1977.

- كانت أروى جودة تنزل الدرج من غرفة النوم مع هاني عندما عاد زوجها «أكرم» الذي يؤدي دوره الفنان إياد نصار من الخارج.

- قام محمد سليمان بدور «هاني» في المسلسل هو صديق مقرب لأروى جودة.

قصة مشهد أصبح ترند السوشيال ميديا

- لـ هاني في المسلسل طفلان من ذوي الهمم، وكان يضعهما في السرير في الدور الثاني مع أروى جودة.

- عصبية الزوج جائت بعدما شاهدهما ينزلان الدرج سويا، وهو عائد من الخارج فتسائل عن سبب الصعود.

- أوضحت أروى جودة إنه بسبب الطفلين اللذين كانا نائمين ويضعهما في السرير.

- ازدادت عصبية الزوج رغم ذلك، قائلا، «هو انا المفروض اصدق الكلام ده؟».

- رد أروى جودة على زوجها بأن مكوثهما سويا أمر عادي أثار موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت «أنت اتجننت ده هاني».

-اعتبر الرواد أن أروى جودة خاطئة في عصبيتها على زوجها الذي من حقه معرفة تفاصيل حياتها وأصدقائها.

- انتشر المشهد بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غرابته دون معرفة سبب الانتشار أو عودته للوسائل التواصل الاجتماعي من الأساس.

- مسلسل «هذا المساء» من إنتاج عام 2017.

- ومن بين الكوميكس المنتشرة عن المسلسل، الحالة الاجتماعية بين «أعذب، متزوج، خاطب، هاني».

- واجتزاء جمل من المشهد وإعادة كتابتها مع مشاهد أخرى من الأفلام.

- وأصبحت الكوميكس هي الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يذكر انه مسلسل «هذا المساء» من بطولة إياد نصار، وأروى جودة، محمد فراج، حنان مطاوع، أحمد داود، سمر مرسي، هنا شيحة، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، وهو قصة تامر محسن، سيناريو وحوار مشترك لورشة عمل للكتابة، وإخراج تامر محسن.