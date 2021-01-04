8 علاجات طبيعية تساعدك على التوقف عن الشخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الشخير أمر طبيعي تمامًا ويفعله الجميع تقريبًا، وذلك لأن حلقنا يصبح مرتاح للغاية عندما نكون في نوم عميق ويبدأ في التحرك، ومع ذلك، فإن الشخير الشديد يمكن أن يسبب الأرق ويعطل أنماط نومنا ويثير غضب الأشخاص من حولنا.

ولكن هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي تساعدك على التوقف عن الشخير وعدم إزعاج الآخرين، كما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1-تناول فيتامين سي:

فيتامين سي هو العلاج الطبيعي عندما يتعلق الأمر بتعزيز جهاز المناعة لديك وتعزيز صحة الجهاز التنفسي، وأحد الأسباب الرئيسية للشخير هو انسداد مجرى الهواء الناجم عن الجيوب الأنفية، ويؤدي هذا إلى فتح الفم واهتزاز اللهاة (الامتداد اللحمي في الجزء الخلفي من الفم الذي يتدلى فوق الحلق).

وعن طريق استهلاك ما يكفي من فيتامين سي، سوف تساعد في تنظيف الجيوب الأنفية، ومن أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين سي للاستهلاك هي البروكلي والبرتقال والليمون والفلفل الأحمر والبابايا والأهم الأناناس، حيث يحتوي الأناناس أيضًا على عامل محارب للجيوب الأنفية يسمى بروميلين (إنزيم معروف بقدراته المضادة للالتهابات ومضادة للتورم)، لذا تناول كوبًا من عصير البرتقال الطازج أو بضع شرائح من الأناناس قبل ساعة من النوم.

2- النعناع والحلبة:

يلعب الهضم دورًا حيويًا في أنماط نومنا ويمكن أن يكون أحد أسباب اضطراب نومك بسبب الشخير، ويعد النعناع والحلبة أعشابا يمكن أن تعالج الشخير الناجم عن عسر الهضم أو الأمراض الحمضية في الجهاز الهضمي، علاوة على ذلك، كلاهما يقلل من الالتهابات داخل الجسم مثل التهاب الشعب الهوائية وعدوى الأنسجة والسعال المزمن.

بالإضافة إلى ذلك كلاهما يمكن أن يساعد جسمك على التخلص من الأحماض الزائدة ويمكن أن يقلل أيضًا من فرصك في الشخير، ويمكن أن تحارب الحلبة انقطاع التنفس أثناء النوم وتحسن صحة الجهاز الهضمي بينما يخفف النعناع من عسر الهضم وأعراض ارتداد الحمض، لذا يجب عليك تناول كوب من الحلبة أو النعناع قبل الذهاب إلى الفراش للنوم.

3- الأوكالبتوس:

من المعروف أن الأوكالبتوس في الطب العشبي يساعد في علاج نزلات البرد في الصدر وتقليل الالتهاب وتحسين حالات الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى إنه غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب وخصائص تسكين الآلام.

يمكنه أيضًا محاربة الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية مع المساعدة أيضًا في الحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي ومنع تراكم المخاط، وهناك طرق مختلفة لاستخدام زيت الأوكالبتوس لتجنب الشخير أثناء الليل، ويمكنك إضافة بعض أوراق الأوكالبتوس في جهاز الاستنشاق بالبخار وتنفس من خلال أنفك وفمك للمساعدة في تنظيف الجيوب الأنفية، أو

يمكنك أيضًا تجربة استخدام وعاء بخار بالماء الساخن به بعض أورارق الأوكالبتوس ثم ضع رأسك وقم بتغطيتها بمنشفة لاستنشاق البخار، وافعل ذلك قبل النوم مباشرة للمساعدة في تنظيف مجرى الهواء وتقليل الالتهاب في الممرات الأنفية.

4- راقب وزنك:

في بعض الأحيان، قد يتسبب الوزن الزائد، وخاصة حول الرقبة، في أن يصبح الحلق أكثر ضيقًا عند النوم، ما يزيد من فرص الشخير، ووفقًا لدراسة أجرتها مجلة Lung India، كان محيط عنق المرضى الذين يعانون من الشخير أكبر بكثير من محيط عنق المرضى الذين لم يعانون من لشخير، ويوضح هذا أن حجم رقبة الأفراد يلعب دورًا مهمًا في الشخير، وأن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للشخير من أولئك الذين لا يعانون من ضيق الشعب الهوائية، ويمكن أن يؤدي خفض وزنك إلى تحسين أنماط نومك وزيادة صحة الجهاز التنفسي.

5- جهاز الترطيب:

إذا كان الشخير ناتجًا عن احتقان الأنف أو الحساسية، فقد يؤدي الهواء الجاف إلى تفاقم الأعراض، ويساهم الهواء الجاف في حدوث الشخير وذلك لأنه يجفف الحلق والأغشية الأنفية، ما يؤدي إلى حدوث احتقان، ويمكن أن يكون المرطب حلاً مثاليًا لهذه المشكلة، سوف يقضي على الهواء الجاف في الغرفة ويخلق بيئة أكثر راحة لجسمك ورئتيك وتنفسك، وإذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك أيضًا إضافة بعض الزيوت العطرية إليه، مثل النعناع والأوكالبتوس.

6- الإقلاع عن التدخين:

تُهيج السجائر بطانة تجاويف الأنف والحلق، ما يؤدي إلى انتفاخها وإصابتها بالزكام، وعندما يصبح الممر الأنفي مزدحمًا بسبب تدخين السجائر، يصبح التنفس من خلال أنفك أكثر صعوبة بسبب انخفاض تدفق الهواء، وعندما يحدث هذا، تزداد احتمالية إصابتك بالشخير ويزداد الاحتقان مع كل سيجارة.

حتى غير المدخنين الذين يستنشقون دخانًا غير مباشر من مدخنين آخرين هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب مزمن في ممرات الأنف والحلق، مما يزيد من خطر الشخير، لذا حاول الإقلاع عن التدخين وتجنب استنشاق الدخان لمدة 4 ساعات على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش.

7- تحسين النظام الغذائي:

كما ذكرنا سابقًا، فإن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والإنزيمات التي تقلل الالتهاب داخل الجسم هو أفضل طريقة للقضاء على الشخير، ويمكن أن يؤدي تناول منتجات الألبان قبل النوم مباشرة إلى تفاقم الشخير لأنه يترك طبقة من المخاط داخل الحلق والفم، ما يزيد من انسداد المسالك الهوائية، علاوة على ذلك، حاول تجنب تناول وجبات كبيرة قبل النوم مباشرة، وذلك لأنه عندما تمتلئ معدتك بالطعام، فإنها تضغط على الحجاب الحاجز وتؤثر على التنفس المنتظم، مما يجعلك أكثر عرضة للشخير لأنك تحتاج إلى مزيد من الهواء يمر عبر جسمك، ويجب أيضا تجنب تناول الأطعمة المقلية و منتجات الألبان والكحول والشوكولاتة والأغذية المصنعة والكربوهيدرات البسيطة.

8- مزيج من المكونات الطبيعية:

يتكون هذا العلاج من جميع المكونات الطبيعية لمساعدتك على تقليل كمية المخاط التي ينتجها جسمك وتعزيز نظام المناعة لديك وتوفير العناصر الغذائية، علاوة على ذلك، سوف ينظف الحلق وممرات الأنف من البلغم الزائد، ويهدئ ضغط الأنف، وينظف الجهاز التنفسي.

المكونات:

2 جزر.

2 تفاح.

ربع ليمونة.

1 قطعة من الزنجبيل.

1 كوب عصير برتقال.

طريقة التحضير:

امزج كل هذه المكونات معًا واشربها قبل النوم بساعتين.