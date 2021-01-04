احذري.. الميكروويف يسبب الإصابة بالسرطان في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

بالرغم من أن الميكروويف يعد عنصرا أساسيا في المطبخ لدي الكثير من ربات البيوت، إلا أن هناك بعض المفاهيم والجدل حول استخدامه وحقيقة ضرره، وهل يسبب الإصابة بالسرطان؟

الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، يقول لـ"الخليج 365"، إن هناك البعض الذي يشير إلى علاقة بين أمواج الميكروويف والإصابة بالسرطان، غير إن الأبحاث لم تستطيع إيجاد إثبات علمي على ذلك، مشيرا إلى أن استخدامه آمن على الصحة.

وأكد أن طهي الطعام في الميكروويف لا يفقده قيمته الغذائية، فهو يعمل بنظام موجات الراديو التي تقوم بعمل ذبذبة في المياه الموجودة بالطعام، ما يُسرع من عملية الطهو بدون الحاجة إلى إضافة الزبد أو السمن أو الماء، ما يجعله يحتفظ بالفيتامينات والمعادن.

وأشار استشاري التغذية إلى أن الطهي في الميكروويف يصبح مضرا حالة استخدامه في تسوية الأطعمة، نظرا للوقت الطويل الذي يتعرض إليها الأكل للموجات الكهرومغناطيسية.

وشدد على ضرورة وضع الأطعمة في الأواني الخاصة التي تصلح لتسخين الطعام في الميكروويف، القادرة على تحمل درجة الحرارة حتى لا تؤدي إلى احتراقه، فضلا عن تفاعلها مع الموجات الكهرومغناطيسية وبالتالي تصدر بعض المواد السامة "الشقوق الحرة" التي تتسبب في الإصابة بالسرطان.

وحذر استشاري التغذية، من الإفراط في استخدام الميكروويف بالطرق الخاطئة، واستخدامه لفترات طويلة.