كيفية التخلص من البشرة الدهنية نهائياً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 10:46 مساءً - تُعاني بعض النساء من مشكلات البشرة الدهنية؛ لكثرة إفراز الزيوت الذي يُسبّب المسام المفتوحة، واللمعان بخاصّة في منطقة الجبين والأنف. وبالرغم من أن بعض النساء يمتلكن بشرة عادية، إلا أن الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل، تتحوّل بشرتهنَّ إلى بشرة دهنيّة، جرّاء محاولة الغدد الدهنيّة حماية البشرة من الجفاف. وبالتالي، تعمل البشرة على إفراز المزيد من الزيوت.

وللتخلّص من مشكلات البشرة الدهنية وبشكل نهائي، لا بدّ من تخصيص روتين جمالي آمن وفعّال يُساعد في تحقيق هذه الغاية. وفيما يأتي، اختار لك "الخليج 365.نت" أفضل الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة الدهنيّة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل، والجدير بالذكر أنَّه يجب قبل استخدام هذه الوصفات إزالة المكياج، وتنظيف الوجه جيّداً بغسول الوجه، والماء الفاتر للحصول على أفضل النتائج.

التخلص من البشرة الدهنية نهائياً بأقوى الوصفات

تتميّز البشرة الدّهنيّة بكونها غير معرضّة للشّيخوخة المبكرة، وبالرّغم من ذلك فإنّها تتطلّب المزيد من العناية مقارنةً بالبشرة الجافة؛ إذ تتصّف البشرة الدهنيّة باللمعان غير المرغوب به، وتكوّن رؤوس سوداء خاصّةً في منطقة الأنف وما حولها، وكذلك ظهور حب الشباب الذي لا يلتئم بسهولة، وبمسامها الواسعة، ويمكن أن يتغير إفراز الزيوت في البشرة الدهنية بتغير شهور السنة، أو الطقس، أو الدخول في مرحلة البلوغ أو غيرها من الاختلالات الهرمونية، وكذلك التعرّض للضغوطات النفسية، أو للحرارة والكثير من الرطوبة.

وصفة الليمون والعسل وصودا الخبز

يُهدئ العسل البشرة، ويُحافظ على رطوبتها، أمّا الليمون يُساعد على تفتيح البقع الداكنة، ويجعل البشرة أكثر إشراقاً، ويعمل صودا الخبز على تقشير البشرة، ويجعلها ناعمة.

المُكوِّنات:

عصير نصف حبة من الليمون.

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من العسل.

قطعة من القماش.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط المُكوِّنات مع بعضها للحصول على العجينة، تُنظف البشرة، ثُم يُوضع الخليط عليها، وتُدلّك بحركاتٍ دائريةٍ، ثُم تُترك حتى تجف، وتُمسح باستخدام قطعة من القماش منقوعة في الماء الدافئ لإزالة الخليط.

ملاحظة: يمكن إضافة المزيد من صودا الخبز في حال كان الخليط غير متماسك.



وصفة الشوفان للبشرة الدهنية

خلطة الشوفان للحدّ من إفراز الزيوت في البشرة الدهنية

يُساعد الشوفان على امتصاص الزيت الزائد، وإزالة خلايا الجلد الميتة، وتهدئة البشرة، أمّا العسل فإنّه يمتلك خصائص مضادةً للبكتيريا، والتي تُساعد على حماية البشرة، وتُعدّ هذه الطريقة مُناسبةً للبشرة الدهنية والعادية، كما أنها تُساعد على تفتيحها.

المُكوِّنات:

نصف كوب من الشوفان.

كمية من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط المُكوِّنات مع بعضها جيداً، للحصول على الخليط، ثم، يُوضع الخليط على البشرة مع التدليك مدّة ثلاثة دقائق. ومن بعدها، تُشطف البشرة بالماء الدافئ، وتُترك حتى تجف.

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وصفة البابايا

تحتوي البابايا على خصائص فعّالة في علاج مشكلات البشرة الدهنية

تمتلك البابايا القدرة على إزالة خلايا الجلد الميت والشوائب، ممّا يُزيد لمعان البشرة، لإحتوائها على إنزيمات مفيدةٍ للبشرة، مثل أحماض ألفا هيدروكسي، ويُشكّل العسل أحد أكثر العلاجات الطبيعية الرائعة، وذلك بسبب خصائصه المطهرة، والمضادة للبكتيريا، والتي من الممكن أن تفيد البشرة الدهنية التي تتعرض لحب الشباب، كما أنّه يعدّ مرطباً طبيعياً، مما يفيد في الحفاظ على رطوبة البشرة.

المُكوِّنات:

نصف كوب من قطع البابايا الطازجة.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُهرس قطع البابايا جيداً للحصول على مزيج ناعم. ثم، يُضاف إليها العسل، ويُخلط المزيج جيداً، وتُوضع العجينة على البشرة، وتُترك مدّة 20 دقيقة، ومن بعدها، تُغسل البشرة بالماء الدافئ، ثمّ تُغسل بعدها بالماء البارد.

تُكرر هذه الطريقة يومياً قبل النوم.

ملاحظة: قد تُسبب البابايا الحساسيّة عند بعض الناس، لذلك يجب التأكد من أنّ الشخص لا يعاني من هذه الحساسية قبل استخدام هذه الطريقة .



نصائح للعناية بالبشرة الدّهنية

تنظيف البشرة وغسلها يومياً في الصباح والمساء باستخدام ماء دافئ.

تجنّب تكرار الغسيل بشكل كبير للحفاظ على الزيوت الطبيعية للبشرة.

تجنُب لمس الوجه باليدين، خاصةً قبل غسلها.

الحرص على ترطيب البشرة الدهنية يومياً باستخدام مُرطّب مائي خالٍ من الزيوت.

تطبيق الكريم الواقي من أشعة الشمس، قبل التعرّض للجو الخارجي بمدّة نصف ساعة، مع تجنّب التعرّض للأشعة فوق البنفسجية الضارّة في فترة الظهيرة، ما بين الساعة 11 صباحاً، ولغاية 3 عصراً؛ وذلك لحماية البشرة من الضّرر، والتلف.

تقشير البشرة مرةً أو مرتين أسبوعياً باستخدام مقشر خالٍ من الزيوت، وذلك للتخلص من خلايا الجلد الميت التي تتسبب في سدّ المسامات، وظهور حب الشباب.

الحدّ من استخدام مستحضرات التجميل لتغطية آثار البشرة الدهنية، وخصوصاً كريم الأساس، لأنه يزيد من مشكلاتها.



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أطعمة يُنصح في تناولها لذوات البشرة الدهنية

تحتوي الأفوكادو على أحماض دهنية مفيدة لصحة البشرة الدهنية

الأفوكادو

تمتلك ثمرة الأفوكادو أحماض دهنية مهمة لصحة البشرة، حيث تمنع فرط إفراز الزيوت من الغدد الدهنية، وكذلك تحتوي على الكاروتينات المضادة للأكسدة، والتي تحسن نوعية الجلد، وكثافته، وملمسه أيضاً.



الخيار

يُوصى باستخدام الخيار لأصحاب البشرة الدهنية؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الماء مما يعمل على طرد السموم من الجسم. بالإضافة الى أنه مصدر غني لمضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات، مما يقلل من ندب حب الشباب.

الحبوب الكاملة

تُعزز الحبوب الكاملة نسيج البشرة، وتفتح لونها، مثل تناول خبز القمح الكامل، والحنطة السوداء التي تعتبر مصدراً لمضادات الأكسدة التي تعالج الالتهابات الجلدية، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان، والأرز البني؛ إذ تساعد هذه الألياف فيالتخلص من السموم، وعلاج مشكلات البشرة كالمسام المسدودة، وندب حب الشباب.

الموز

يُساعد الموز في علاج المسام ويقلل منها؛ لاحتوائه على فيتامينE، والبوتاسيوم، والفوسفات.

الخضراوات والفواكه

الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه؛ لاحتوائها على كميات وافرة من المياه. والامتناع عن تناول الأطعمة التي تحتوي على كميّات كبيرة من الدهون،

المكسرات

تُساعد المكسرات في تحسن نوعية البشرة، وعلاج الالتهابات، والتخفيف منها، وكذلك الحد من التهابات حب الشباب.

الماء

يُساعد الماء في التقليل من إنتاج الزيوت المُفرطة في البشرة، ويعمل على ترطيب الجسم من الداخل، لينعكس خارجاً على البشرة، والذي يُقلّل من ظهور البثور عليها؛ مما يستدعي الحاجة إلى شُرب مقدار كافٍ من الماء يومياً.

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