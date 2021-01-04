حيل لزيادة كثافة شعركِ الناعم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 10:46 مساءً - إذا كنتِ من صاحبات الشعر الناعم الرقيق المنسدل، وتطمحين في جعله أكثر كثافةً وحجمًا، ننصحكِ بهذه الحيل التي ستحلّ لكِ مشكلتكِ:

5 خطوات لتكثيف الشعر الناعم:

تكثيف الشعر





1- احرصي على تجفيف شعركِ الناعم جيدًا، بعد الاستحمام بالشامبو المناسب له للتخلص من الدهون والزيوت المتراكمة عليه، والماء البارد أو الفاتر. فللشّعر المبلّل أو الدهني تأثير سلبيّ جدًّا على شكل التسريحة التي ستعتمدينها وثباتها.

2- تفادي استخدام البلسم الذي يعزز نسبة الدهون والزيوت على مستوى شعركِ والتي تمنع بدورها ثباته ونجاح التسريحة التي ستعتمدينها.

3- ضعي القليل من الموس على شعركِ الناعم قبل تجفيفه والمباشرة بتسريحه، وتُعتبر هذه النقطة ضرورية في الحفاظ على ثباته، خصوصًا عند تطبيق تسريحة الشعر الوايفي.

4- احرصي على استخدام الرذاذ المثبّت للشعر قبل المباشرة بتطبيق التسريحة، خصوصًا تسريحة الشعر المجعّد، ما يساهم في ثباتها لوقت أطول.

5- لا تنسي استخدام الرذاذ المخصص لـ تكثيف الشعر على كامل شعركِ الناعم. وتساعد هذه الخطوة على تثبيت الشعر خصوصًا الناعم منه بعد تسريحه.

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