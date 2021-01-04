كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 10:46 مساءً - الشامبو هو أحد منتجات الشعر التي تستخدمها جميع النساء، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. لكن إذا كانت مكوناته لا تناسب شعرك، فهو يعمل على إتلاف شعرك وإلحاق الضرر به وبفروة رأسك. فهل تشعرين أن شعرك يصبح جافاً ومتجعداً بعد الاستحمام؟ قد يكون ذلك علامة على أنك تستخدمين الشامبو الخاطئ. لذلك، نرصد لك 5 علامات تدل على استخدامك شامبو غير مناسب.



1- شعر غير لامع

شعر غير لامع



إذا كنت تلاحظين أن شعرك سرعان ما يصبح باهتاً وبلا حياة وخال من اللمعان بعد غسله مباشرة، فذلك يؤكد أنك تستخدمين شامبو غير مناسب لشعرك، لأنه يعمل على إزالة كل الرطوبة من شعرك ويتركه جافاً وباهتاً.

تابعي المزيد : طرق حماية الشعر من التقصف والهشاشة



2- شعر مجعد

شعر مجعد



يعود السبب في تجعد الشعر بعد الاستحمام، الى وجود مواد كيماوية في الشامبو الذي تستخدمينه، تؤثر سلباً في فروة الرأس، فتوقفي فوراً عن استخدامه منعاً لأي رد فعل تحسسي.

تابعي المزيد : العصفر للشعر.. ستذهلك فوائده



3- فروة رأس دهنية



يؤدي استخدام الشامبو الخاطئ الى زيادة إفراز الزيوت والدهون في فروة الرأس، مما يؤدي الى ظهور قشرة الرأس وجعل شعرك يبدو متسخاً ودهنياً بعد ساعات قليلة من غسله.

تابعي المزيد : المايونيز لترطيب شعركِ في الشتاء



4- فروة رأس جافة

فروة رأس جافة



يتمثل الدور الرئيسي للشامبو في تنظيف فروة الرأس وإزالة جميع الأوساخ والغبار المتراكم عليها. ومع ذلك، إذا شعرت أن شعرك يبدو متسخاً وجافاً حتى بعد غسله، فهذا يعني أن الشامبو لا ينظف شعرك جيداً، فتتراكم الأوساخ في فروة رأسك وتصبح على شكل قشور، قد يصعب التخلص منها.

تابعي المزيد : دليل الهدايا لنهاية العام... خيارات رائعة



5- شعر متشابك



بعد استخدام الشامبو والبلسم على شعرك، يجب أن تشعري بأنه أصبح ناعماً وغير متشابك. لكن عند استخدام شامبو غير مناسب، يحجب الرطوبة الطبيعية لشعرك، ستلاحظين فوراً أن شعرك أصبح متشابكاً وخشناً وملبداً وباهتاً.

تابعي المزيد : حصاد 2020 لمكياج وتسريحات شعر نانسي عجرم



كيفية اختيار الشامبو المناسب

العناية بالشعر



إذا كنت تعانين من هذه العلامات الخمس على شعرك بعد غسله، فقد حان الوقت للتخلص من الشامبو الخاص بك والحصول على آخر أكثر فعالية، آخذة في الاعتبار الأمور التالي:

- نوع شعرك وفروة رأسك.

- اختيار شامبو قوي بما يكفي إذا كان فروة رأسك دهنية، وذلك لتنظيف جميع الشوائب والدهون والزيوت من فروة رأسك.

- إذا كنت من صاحبات الشعر المصبوغ، احرصي عل اختيار شامبو مصمم خصيصاً للشعر الملون، خصوصاً أن الشامبو العادي يجعل لون شعرك يتلاشى بسرعة.

- اختيار شامبو وفقاً لمشاكل شعرك: فهناك الكثير من مشاكل الشعر الشائعة، مثل قشرة الرأس وترقق الشعر... حيث تتوافر أنواع شامبو مصممة لمعالجة هذه المشكلات.

- استخدام شامبو خال من الكبريتات إذا كانت لديك فروة رأس حساسة.

تابعي المزيد :تكثيف الشعر وسد الفراغات قبل حفل نهاية العام