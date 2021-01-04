جلابيات وأزياء عربية من هدى صلاح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 10:46 مساءً - هدى صلاح، ممثلة تونسية تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، دخلت المجال الفني في عام في 2003، وما زالت مستمرة فيه، كما عملت كمذيعة لفترة، وحازت على شعبية واسعة عربيًّا بتقديمها العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الخليجية، واليوم جمعنا لمُحِبَّاتها أبرز الجلابيات والأزياء العربية؛ ليستوحين منها بعض الأفكار المناسبة لمظهرهن.



الجلابيات الخليجية من هدى صلاح

اطلالة هدى صلاح بالجلابية والعباية الاماراتية



للجلابيات الخليجية شعبية واسعة عربيًّا، لذا اعتمدت هدى صلاح عدة تصميمات مميزة يمكنك استيحاء بعض الأفكار منها؛ حيث تأنقت بجلابية خضراء بقماش من الساتان اللامع وطُرزت بالذهبي بطريقة تراثية أنيقة، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المرفوع مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الداكن، وتزينت بمجوهرات ذهبية مختلفة، كما أطلت بجلابية مصممة بدرجة داكنة من الأخضر المطرز بالذهبي في المنتصف والأطراف، وأكملت مظهرها بمجوهرات ذهبية وتسريحة منسدلة للشعر، وأضافت لمسة مميزة بطلاء الشفاه الأحمر، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بجلابية بيضاء محتشمة مطرزة بالذهبي والأزرق بطريقة أنيقة، وأكملت مظهرها بمجوهرات ذهبية إلى جانب تسريحة الشعر المنسدلة والمكياج الزهري، وفي إطلالة تراثية ارتدَتْ جلابية بيضاء مع عباية مصممة بألوان العلم الإماراتي، وتزينت بمجوهرات مختلفة مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

تابعي المزيد:أبرز إطلالات رؤى الصبان بالأزياء العربية في ٢٠٢٠



أزياء تونسية من هدى صلاح

هدى صلاح بفستان تونسي انثوي



تنشر هدى صلاح العديد من الصور لها بالأزياء التونسية المختلفة، ومنها اختارت "جبة" تونسية مصممة باللون البني المطرز بالذهبي لخيار ناعم وأنيق، ونسقت في إطلالة أخرى فستانًا أخضر مصممًا بأكمام شفافة ومزينًا بالبرتقالي والفصوص اللامعة في منطقة الصدر مع مجوهرات ذهبية مميزة وإكسسوار ضخم للشعر مصمم باللون الأخضر والذهبي، وأكملت مظهرها بمكياج برتقالي عصري، كما تألقت بفستان تونسي مصمم باللون الأزرق والزهري مع التطريزات الذهبية في منطقة الصدر، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة مع مكياج أنثوي وناعم، وتجملت في الإطلالة الرابعة بفستان تونسي أحمر مصمم بفتحات واسعة في الأسفل وفي الأكمام مع تطريزات ذهبية مميزة، وأكملت مظهرها بمكياج ترابي وتسريحة منسدلة للشعر.

تابعي المزيد:جلابيات خليجية مستوحاة من خولة المراغي