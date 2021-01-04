أبرز تصميمات العبايات الشتوية من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 يناير 2021 10:46 مساءً - تُفضل الكثيرات من الفتيات اعتماد عبايات مدونات الموضة في مظهرهن اليومي، ومع دخول فصل الشتاء وأناقة الأقمشة الشتوية رصدنا لكِ اليوم أبرز تنسيقات مدونات الموضة للعبايات الخليجية في شتاء هذا العام، فاعتمدي ما يناسبك منها.



عبايات ملونة للشتاء من خولة المراغي

عبايات ملونة للشتاء من خولة المراغي



خولة المراغي، إعلامية ومدونة موضة تهتم بارتداء العبايات المختلفة عبر برامجها التلفزيونية وفي إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولأنها تمتلك شعبية ومحبة واسعة في الدول العربية فقد استوحينا لكنّ منها إطلالتين بالعبايات الشتوية الملونة؛ حيث تأنقت بعباية رمادية مصممة بقماش برتقالي في الأعلى ومزينة بخطوط طولية في الأسفل، لتمنحها إطلالة أكثر طولاً، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود لخيار مميز، واختارت في الإطلالة الثانية عباية عنابية مزينة بنقط صفراء وخطوط نحيلة، وأكملت مظهرها بحقيبة وحذاء باللون الذهبي للمسة فاخرة في المناسبات.

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عبايات عصرية للشتاء من شهد الزهراني

عبايات عصرية للشتاء من شهد الزهراني



تعتمد الإعلامية والمؤثرة السعودية شهد الزهراني على تصميمات العبايات العصرية المعبِّرة عن ثقافة السعودية، لذا ظهرت بعباية سوداء من المخمل المزين بخطوط ملونة بدرجات البني والأزرق والأخضر بطريقة أنيقة وشبابية، وفي الإطلالة الثانية ارتدَتْ عباية بدرجة داكنة من الأحمر المزين بخيوط الصوف، وزينت مظهرها بإكسسوارات ذهبية مميزة، كما تألقت بعباية سوداء مزينة بقماش أزرق بكاروهات اللون الرمادي مع حقيبة سوداء وساعة فضية لزي أنيق.

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