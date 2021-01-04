شكله وحش.. تصريحات صادمة من فنانات بشأن الحجاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدل واسع، أثارته الفنانة رانيا يوسف على مدار الأيام الماضية، وذلك عقب استضافتها مع الإعلامي نزار الفارس، خلال برنامجه «مع الفارس» عبر قناة «الرشيد» العراقية، وذلك بعد عدة تصريحات لها بشأن بعض الموضوعات، والتي يأتي أبرزها الحديث عن مفاتنها، والزواج العرفي، وتفاخرها بأنها صاحبة «مؤخرة مميزة» على حد قولها.

ومؤخرا، حصلت «الوطن» على أحد الأجزاء المحذوفة من الحلقة، والتي طلبت رانيا من المذيع عدم عرض إجابتها عن السؤال حول ارتدائها الحجاب، حيث ردت قائلة: «يا ساتر.. ليه كدة؟ الطرحة دي هتزود مني إيه؟ هو أنا كدة مش مستورة؟ هو أنا كدة لابسة مايوه؟، أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى».

تصريحات صادمة للفنانات بشأن الحجاب

إيناس الدغيدي: ربنا ما يكتب عليا الحجاب

وفي عام 2009، أحدثت المخرجة إيناس الدغيدي، جدلا واسعا بشأن أحد تصريحاتها بشان الحجاب، خلال استضافتها مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، على فضائية «القاهرة والناس».

وعندما وجه لها الإعلامي سؤال: «متى ترتدي إيناس الدغيدي الحجاب؟»، ردت المخرجة بشكل صادم: «ربنا ما يكتبه عليّ»، وكررتها عدة مرات.

يسرا: الحجاب مغري وقبيح

وخلال استضافتها ببرنامج «المتاهة»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، كشفت الفنانة يسرا، عن تأييدها لقرار منع المحجبات من دخول الشواطئ العامة، قائلة: «بيكون مغري أكتر من المايوه وشكله وحش أوي للستات والرجالة».

عبير صبري: الحجاب يحصر الفنانة بأدوار معينة

وبعد ارتداؤها الحجاب لفترة، قامت الفنانة عبير صبري، بخلعها للحجاب مجددا منذ أعوام، موضحة أنه يحصر الفنانة في بعض الأدوار المعينة، وأنها شعرت براحة نفسية كبيرة بعد خلعه.

وعللت الفنانة سبب خلعها للحجاب، رغبة منها في عودتها للفن مجددا، موضحة أن الحجاب لا يتماشى مع الفن، ولا يصلحا سويا على الإطلاق.