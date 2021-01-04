أخذت مكان ياسمين صبري.. من هي لينا قيشاوي المنضمة لقائمة أجمل وجه في العالم؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تقام خلال الفترة الحالية مسابقة أجمل 100 وجه في العالم للشخصيات العامة، والتي تتم تحت إشراف لجنة «tc candler» العالمية، حيث يتم خلالها ترشيح المئات من المشاهير من مختلف أنحاء العالم، ومن ثم يتم التصويت من قبل الجمهور على مدار 6 أشهر.

ليث أبو جودة ولينا قيشاوي بين المتنافسين

وتمكن المطرب ليث أبو جودة من دخول القائمة للمرة الرابعة على التوالي، فيما تشاركه الإعلامية لينا قيشاوي عن فئة الفتيات، في حين انضم الفنان المصري العالمي مينا مسعود للمرة الأولى.

وشهد هذا العام استبعاد الفنانة ياسمين صبري، على الرغم من مشاركتها خلال الدورة الماضية، ليقع الاختيار فقط على كل من لينا ومينا وليث من بين الفنانين العرب المشاركين.

أبرز المعلومات عن الإعلامية لينا قيشاوي

- من مواليد أغسطس 1992.

- تبلغ من العمر 29 عاما.

- وُلدت في جمهورية كازاخستان لأب فلسطيني وأم كازاخستانية ذات أصول روسية.

- اسمها الحقيقي لينا صفوت خليل قيشاوي.

- حصلت على شهادة البكالوريوس في علوم التغذية والحمية.

- فور تخرجها عملت بإحدى القنوات العربية كمقدمة برامج.

- في عام 2015، أعلنت خطبتها من المطرب الفلسطيني محمد عساف، بعد لقاؤهما في عدة مناسبات ولقاءات تليفزيونية.

- استمرت خطبتها لعساف عاما واحدا، حيث أعلن الثنائي الانفصال خلال عام 2016.

- بعد فسخ خطوبتها، دونت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تم فسخ الخطوبة لأسباب أتمنى أن لا تؤول ولا تهول من قبل الوسط الإعلامي، فالحياة قسمة ونصيب، والتوافق بين شريكي الحياة تعتبر القاعدة الأولى والركيزة الأساسية لبدئها».

- تهتم بالموضة والأزياء بشكل كبير.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أكثر من 400 ألف متابع.

- تحرص على مشاركة متابعيها لإطلالاتها المختلفة بصورة مستمرة.