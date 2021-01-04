معلومات عن جهاد سعد بعد تصريحه المثير للجدل: من حق بناتي إقامة علاقات غير شرعية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصريح مثير للجدل قاله الممثل السوري جهاد سعد، خلال لقائه في برنامج «شو القصة»، حيث قال إنه لا يمانع أن تقيم ابنته علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج، أو ما يعرف بـ«مساكنة»، حيث مر هو الآخر بتلك التجربة، لمدة 12 عاما، ما جعله واحدا من الأكثر تداولا على محركات البحث، ويقدم موقع «هن»، أبرز المعلومات عنه.

من هو جهاد سعد

- ولد في 5 مارس عام 1953، أي يبلغ من العمر 67 عاما.

- ولد في اللاذقية، بسوريا.

- له 3 من الأبناء هم مريم، نوران، يوسف.

- هو ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي.

- هو شقيق الممثل زياد سعد.

- عاش في اللاذقية حتى صار عمره 18 عاما.

- درس في بداية حياته في جامعة دمشق قسم الأدب الفرنسي لمدة سنة واحدة.

- إتجه بعد ذلك لدراسة الهندسة المعمارية في مدينة ليون الفرنسية.

- كان يعمل في فرنسا ليلا ونهارا ليدبر قوت يومه.

- بعد العام الثاني من دراسة الهندسة المعمارية قرر الالتحاق بكلية الإخراج في باريس ولكنه لم ينجح في امتحان القبول.

- انتقل للقاهرة وحصل جهاد على بكالوريوس في الإخراج المسرحي والتلفزيوني من المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة.

- تخرج جهاد في عام 1980.

- قرر الذهاب إلى فرنسا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقل بعد ذلك إلى دمشق للعمل.

- أخرج البرنامج الشهير «خبرني يا طير».

- من أبرز أعماله «حبيبتي يا حب التوت» و«الشمس في يوم غائم» و«الانتفاضة» و«الدخيلة».

- شغل منصب مدير المسرح القومي السوري، منذ عام 1993، وحتى عام 1999.

- مسرحيته «كاليجولا»، نالت «السعفة الذهبية» للإخراج في مهرجان «أيام قرطاج المسرحية» سنة 1995.

- شارك في أعمال مصرية أبرزها، «فرقة ناجي عطا الله» و«مأمون وشركاه»، و«القيصر» و«البارون»، و«لا تطفئ الشمس».

- قال جهاد في تصريحات تليفزيونية «أولادي إذا اختاروا المساكنة لو مقتنعين بالقصة ما في مشكلة تمامًا».

- وقال إن ابنته في فرنسا أبلغته إنها ستتزوج بعد أسبوعين في باريس، ولم يعارض ذلك لأنه تجمعهم علاقة صداقة.