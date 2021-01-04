خبير يوضح الطريقة الصحيحة لارتداء المنتقبات الكمامة.. النقاب مجرد «face shield»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بدء تنفيذ المواطنين للقرارات الحازمة الأخيرة التي أقرت بها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي جاء على رأسها توقيع غرامة مالية قيمتها 50 جنيها، على من لا يرتدي الكمامة، اعتبارا من أمس الأحد، جاءت العديد من التساؤلات من بعض المنتقبات، عن وضعهن نحو ارتداء الكمامة.

وأوضحن عدد من المنتقبات، خلال حديثهن لـ«هن»، أنهن يكتفين بارتداء النقاب عن الكمامة، نظرا لصعوبة ارتداءهم سويا، فتقول سمر مصطفى، 50 عام، «أنا منتقبة ومبقدرش ألبس الكمامة مع النقاب، لأني بحس بصعوبة في التنفس، وبقيت بمشي بالنقاب بس وبقول هيغنيني عن لبس الكمامة، لأني كده كده مغطية وشي بالكامل».

«معنديش مشكلة ألبس الكمامة، بس أوقات مبعرفش إيه الوضع السليم ليها هل البسها فوق ولا تحت النقاب، والحيرة دي بتخليني كتير أكتفي بلبس النقاب بس».. حسب دعاء رضوان، 46 عام.

دكتور مناعة: يجب على المنتقبات الالتزام بارتداء الكمامة

ومن جانبه، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هن»، إنه يجب على المرأة المنتقبة أيضا الالتزام بارتداء الكمامة، وعدم الاكتفاء بوجود النقاب فقط، لأن هذا ليس صحيا.

وتابع الحداد، قائلا: «النقاب مش مصنع من القطن وبتكون قماشته خفيفة جدا، وده بيسمح بعبور الرذاذ بسهولة من الجو لأنه مسامه مش ضيقة، والدخول لمنطقتي الأنف والفم، فلازم المنتقبة تحرص على لبس الكمامة علشان تحمي نفسها من العدوى».

وكشف استشاري الحساسية والمناعة، عن الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة من قبل المنتقبات، قائلا: «يتم لبس الكمامة أسفل النقاب، وبعيدن النقاب عادي، والنقاب ده وجوده على الوجه زي الـface shield، يعني مش بيمنع وصول العدوى، هو مجرد درع زيادة فقط للحماية، لكنه مش بيمنع من وصول الرذاذ المتطاير في الجو».