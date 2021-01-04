رماها من البلكونة.. مشاهد من مشاجرة زوجية على «مصروف البيت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمتلئ البيوت المصرية بالمشكلات الزوجية التي تظل خلف الباب عادة، يفصح عنها الصوت العالي إذا ما زاد الضغط عن حده أحيانا، إلا أن موظف فقد أعصابه تماما، وأقدم على إلقاء زوجته من الطابق العلوي في بيته.

بداية المشاجرة بين الزوجين

وقعت المشاجرة في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بسبب خلافات أسرية تقليدية بين الزوجين، إلا أن الأمر تطور بينهما إلى تشابك، وذلك بسبب عصبية الزوج من زوجته، القاطنين في قرية كفر الشاويش، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

الزوج يلقي زوجته

المشاجرة التي نشبت بين الزوجين كانت بسبب الخلافات على مصروف البيت، حيث طالبت الزوجة بزيادة مصروفات البيت، فخرج الرجل الستيني عن شعوره، وألقى بها من شرفة المنزل في الطابق الثاني في بيتهما بالشرقية.

وأصيبت الزوجة بكدمات وسحجات وكسور في جسمها نتيجة إلقائها من طابق علوي، وتم نقلها للمستشفة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بعد إلقائها من المنزل.

الشرطة تتدخل

فور سقوط الزوجة، تلقت مركز شرطة الزقازيق بلاغ، بسقوط زوجة من شرفة منزلها، فانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وقوع مشاجرة بين رجل وزجته بسبب خلافات أسرية، وتطور الأمر إلى قيام الزوج بإلقاء زوجته من شرفة الطابق الأول علوي، ما أدى لإصابتها بكدمات وسحجات.

تأتي تلك المشاجرة والحادثة الطريفة والعنيفة في آن، بعد أيام فقد من واقعة ممرضة مستشفى الحسينية، والتي ظهرت في فيديو انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي جالسة على الأرض قليلة الحيلة، بعد موت معظم المرضى في الرعاية المركزة حجز كورونا في المستشفى التي تعمل بها، لتصبح الشرقية جهة الترند، والحوادث الغريبة.