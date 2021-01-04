احذر: ارتداء 5 أنواع من الأقمشة تسبب مخاطر صحية كثيرة.. أبسطها الصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يغفل الكثير من الأشخاص معرفة نوع الأقمشة التي نرتديها في يومنا، وهناك بعض الأقمشة تحتوي على مواد سامة تسبب أضرارا كثيرة على صحة الإنسان، مثل تهيج الجلد وصداع الرأس.

وفي التقرير نستعرض أنواع الأقمشة التي يفضل تجنب ارتدائها حفاظا على صحتنا، وفق ما أورد موقع "brightside".

- البوليستر

من أشهر أنواع الأقمشة استخدما، وعلى الرغم من صناعته التي تعتمد على مكونات طبيعية مثل القطن، إلا أن ارتدائه يسبب أضرارا، لأنه من الأقمشة التي تمنع الجلد من التنفس بشكل طبيعي.

كما أن ارتفاع درجة حرارة الجسم تعزز من إفراز هذا القماش لمواد كيميائية يمتصها الجسم، وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بتهيج واحمرار الجلد.

- رايون (فسكوز)

عبارة عن ألياف مصنوعة من السليلوز الذي يتم تحويله كيميائيا من لب الخشب، وينصح تجنب ارتداء أقمشة الرايون لأنه يمكن أن يتسبب في إفراز مواد سامة بعد ارتدائه تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية مثل الغثيان والقيء والصداع وآلام الصدر والعضلات والأرق.

- النايلون

الجوارب والملابس الداخلية والعديد من الملابس اليومية المختلفة يتم صناعتها من قماش النايلون، ويحظى بشعبية كبيرة كونه متينا وسعره منخفضا إلا أنه يسبب ضررا عند ملامسته للجلد، نظرا لأنه يمتص العرق من الجسم، وبالتالي يتسبب في حدوث روائح كريهة، فضلا عن أن هذه الأقمشة تتم آليه تصنيعها وصبغها بواسطة مواد كيميائية مضرة تتسبب أيضا تهيج الجلد.

- أكريليك

تدخل مادة الأكريلونيتريل في صناعة أقمشة الأكريليك، وهذه مادة مسرطنة وارتدائها واحتكاك الجلد بها يسبب العديد من المشاكل الصحية مثل: صعوبة التنفس والصداع الغثيان وتحسس البشرة.

- ليكر

ارتداء ملابس مصنوعة من الأقمشة القابلة للتمدد التي تسمي "الليكرا" تسبب مخاطر صحية لأنها مصنوعة من مواد كيميائية مصنوعة من البولي يوريثين، وهي تعتبر مادة مسرطنة عند تلامسها مع الجسم تسبب التهاب وتهيج في الجلد.