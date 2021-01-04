7 أسباب تجعلك تشعر دائما باحتقان في الأنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تعاني من احتقان مستمر في أنفك حتى وإن لم تكن مريضاً بالزكام أو الأنفلونزا؟ يمكن أن يحدث ذلك بسبب أي شيء يهيج أو يلتهب أنسجة الأنف.

وهناك العديد من الأسباب المحتملة التي تجعلك تشعر دائما باحتقان الأنف، نذكرها لكم أورد موقعا "thehealthy" و"prevention".

1- خمول في الغدة الدرقية:

قصور الغدة الدرقية، وهي حالة لا ينتج فيها جسمك ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية (TSH)، يمكن أن يؤدي إلى احتقان الأنف، إلى جانب أعراض أخرى مثل التعب والإمساك وترقق الشعر وجفاف الجلد والشعور بالبرد.

2- الاعتماد على مزيلات احتقان الأنف:

في محاولة لتنظيف أنفك، قد تفرط في استخدام بخاخات احتقان الأنف، ويمكن أن تكون هذه الأدوية مفيدة في حالات التهابات الجيوب الأنفية الحادة، ولكن من المهم أن تستخدمها فقط لمدة ثلاثة أيام كحد أقصى، وذلك لأن استخدامها لفترة أطول من ذلك يمكن أن يتسبب في اعتماد أغشية أنفك على الدواء، لذلك لا يمكنها تخفيف الاحتقان بمفردها، مما يساهم في تفاقم احتقان الأنف المزمن.

3- الجفاف:

يمكن للجفاف أيضًا أن يؤدي إلى التهاب أنسجة الأنف، ما يمنحك الشعور بالاحتقان، ومع تقدمك في العمر، تصبح أنسجة الأنف أكثر جفافًا أيضًا.

4-الحساسية:

غالبًا ما تكون الحساسية هي السبب في احتقان أنفك، ويمكن أن يتسبب التهاب الأنف التحسسي في العطس والاحتقان وسيلان الأنف وحكة في الأنف.

5-الزوائد الأنفية:

الزوائد الأنفية، تُعرَّف على أنها أورام حميدة (غير سرطانية) قد تتشكل داخل الممرات الأنفية والجيوب الأنفية، وقد تكون أيضًا سببًا للاحتقان المستمر.

6- توقف التنفس أثناء النوم:

وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية، الاحتقان الناتج عن الحساسية، مرتبط بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهي حالة يتوقف فيها تنفسك لفترة وجيزة أثناء نومك.

7- الطعام والشراب:

انتبه إلى وقت حدوث الاحتقان، قد يكون ما تأكله وتشربه هو الذي يؤذي أغشية أنفك، ومن المعروف أن الكحول والأطعمة الغنية بالتوابل ومنتجات الألبان تسبب احتقان الأنف أو تفاقمه.