تخطى 23 ألف جنيه.. عروس تعيد خاتم خطبتها اعتراضا على سعره: «ثمنه قليل»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قامت عروس بموقف غريب، حيث أعادت خاتم خطبتها مرة أخرى لمحل المجوهرات الذي تم شراؤه منه من قبل عريسها، وذلك بسبب إدعائها بأنه لم يكن باهظ الثمن بما يكفي.

ونشرت العروس، عبر موقع الاستفتاء العالمي الشهير "Reddit"، صور لخاتم خطبتها المصنوع من الألماس الخالص، لجمع الآراء حول سعره، والذي إعتبرته غير ثمينا، إذ بلغ سعره 1100 جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 23 ألف جنيه مصري.

ونشرت الفتاة البريطانية، صور خاتمها، وأرفقت تعليقا: «لم يكن ثمينا بما يكفي لي، فهناك بعض الأشخاص ينفقون الكثير من الأموال وبضعة آلاف على الماس المثالي»، لتجمع الآراء فيما بعد حول ثمن الخاتم، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

انتقادات للفتاة بعد نشر صور الخاتم

انتقادات عديدة وُجهت للفتاة عقب نشرها صور خاتمها الماسي، والتي لم تكن راضية عن اختياره، فجاء من بين التعليقات التي تلقتها: «إن كنت في مكان زوجك لكنت إبتعدت عنكِ على الفور، إن كنتي أمامي لصفعتك على وجهك أيتها الحمقاء، أعتقد أن 1100 جنيه إسترليني باهظ الثمن بما يكفي، سأكون منزعجة إذا أنفق زوجي هذا المبلغ على خاتم فهناك العديد من الأمور المهمة التي تستحق هذا المبلغ المالي الكبير».

فيما وجه بعض المستخدمين للفتاة بعض العبارات القاسية، فوصفها أحدهم بأنها تافهة، وقال آخر: «كيف تتم خطبة هذه النوعية من النساء؟»، وهو ما أثار غضب الفتاة عقب نشرها للصور، موضحة أنها لم تتوقع كم الانتقادات التي وُجهت لها، مدعية أنها تستحق خاتما باهظ الثمن عن هذا، وهناك العديد من النساء يرتدين خواتم ماسية باهظة الثمن بما يكفي من وجهة نظرها الخاصة.

وسرعان ما نشرت الفتاة صور الخاتم، عبر حسابها الشخصي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لجمع آراء أصدقائها بشأن سعر الخاتم.