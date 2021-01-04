نور عمرو دياب تنشر صور جديدة لها برفقة صديقتها.. ومتابعون: زي الملايكة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت ابنة الفنان عمرو دياب، نور، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور جديدة لها برفقة إحدى صديقاتها.

وظهر الثنائي، بملابس متطابقة اللون، حيث ارتدت نور سترة برتقالية اللون هي وصديقاتها، ونالت الصور استحسان المتابعين، وجاء من بين التعليقات: «ربنا يخليكوا لبعض، زي الملايكة أما تشوفها».

نور عمرو دياب برفقة صديقتها بإطلالة محتمشة

ولم تكن تلك الصور التي تجمع بين الهضبة وصديقتها المقربة، حيث نشرت منذ شهرين، صور جمعتهما، وهما يرتديان ملابس متشابهة أيضا، وعلقت نور على الصور قائلة: «دائمًا ابتسم وأتوافق مع أعز الأصدقاء»، ولاقت الصور تفاعلا بين متابعيها، كان أبرزهم والدتها الفنانة شيرين رضا التي علقت بوضع صورة تعبيرية قلب.

ومن حين لآخر، تحرص نور عمرو دياب، على نشر صور تجمعها برفقة صديقتها المقربة، بملابسهما المتشابهة.

نور عمرو دياب توجه رسالة لوالدها ودينا الشربيني

وفي نوفمبر الماضي، وجهت ابنة الفنان عمرو دياب، رسالة لوالدها والفنانة دينا الشربيني، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، بعد أنباء انفصالهما، على خلفية أغنية والدها الشهيرة «برج الحوت» معلقة: «بحبكم إنتو الاتنين».

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وفي منتصف نوفمبر الماضي، كشفت مصادر مقربة من الفنان عمرو دياب، لـ«الوطن»، عن نشوب خلاف بينه وبين الفنانة دينا الشربيني، لعدم الوصول إلى حلول مرضية للطرفين.

وأوضحت المصادر، أنه كانت هناك محاولات من بعض الأصدقاء المقربين، بشأن التدخل لحل الخلافات، التي احتدت بين الطرفين خلال الفترات الأخيرة.

شائعات ارتباط عمرو دياب ودينا الشربيني

وفي منتصف عام 2017، بدأت الشائعات تطارد عمرو دياب ودينا الشربيني، بزواجهما، عقب ظهورهما في العديد من المناسبات، ومرافقتها له في السفر والحفلات، وأصبح الثنائي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول الصور والفيديوهات التي يظهران فيها.