كورونا اليوم.. عرض نادر للسلالة الجديدة.. وهذا سبب عدم تطعيم الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

عرض نادر للسلالة الجديدة

ما زالت السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد تحمل العديد من الخبايا التي ترعب العالم، ولم تكشف عن كامل أسرارها بعد، السلالة التي ظهرت في إنجلترا تم تفشت في العديد من دول العالم، أكثر قابلية للانتقال، خاصة بين الأطفال، لكنها لا تسبب مرضًا أكثر خطورة.

وفقا لدراسة جديدة، فإن هناك عرضا نادرا للسلالة الجديدة يجب البحث عنه، وفقا لـ" express" البريطانية، وهو الفواق المستمر أو "الزغطة"، وقد يكون مظهرًا نادرًا وغير معتاد لـ كوفيد-19.

سبب عدم تطعيم الأطفال حاليا

لماذا لا يمكن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد، في الفترة الحالية حاليا؟ هذا ما يكشفه موقع " thehealthsite".

- لم يتم اختبار اللقاحات المصرح بها على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا أو تساوي 12 عامًا، بمجرد أن يتم ضمان أن اللقاحات آمنة مع البالغين، سيتم اختبار اللقاحات على الأطفال، ويبدو أن كوفيد-19 يؤثر في الغالب على البالغين أكثر من الأطفال، لذلك، يتم تطعيم كبار السن الذين يعانون من ظروف صحية عالية الخطورة أولاً، ولا يتعرض الأطفال عادةً لخطر الإصابة بأمراض خطيرة من كوفيد-19، ولذا فمن المحتمل أن يتم تطعيمهم في المرحلة النهائية، وعلى الرغم من أن الأطفال حاملون لفيروس كورونا الجديد بشكل كبير، إلا أنهم لا ينشرون المرض بدرجة كبيرة كما يفعل الكبار.

23 طفرة لسلالة فيروس كورونا الجديدة

وسيطر فيروس كورونا على عام 2020، وبداية عام 2021 تبدو كما هي، ولكن المصيبة الأكبر أنه في 14 ديسمبر الماضي، تم إخطار منظمة الصحة العالمية (WHO) بوجود سلالة جديدة من الفيروس.

وفقا لصحيفة " express" البريطانية، فإن ذلك ليس هو الخطر الوحيد، بل أن الكارثة تتمثل في أن المتغير أو السلالة الجديدة التي تعرف بـ SARS-CoV-2 VOC 202012/01، يحتوي على 23 بديلاً للنيوكليوتيدات (أي الطفرات).

تحذير من تناول الكحول بعد تلقي لقاح كورونا

حذر خبراء الأشخاص الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 من تعاطي الكحول لأنه يمكن أن يقلل من استجابة الجسم المناعية للقاح.

ويعتقد الخبراء أن الكحول يغير في تكوين تريليونات الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في القناة الهضمية، والتي تلعب دورا مهما في منع غزو البكتيريا والفيروسات للجسم، وقد يؤدي هذا الأمر إلى تلف الخلايا المناعية في الدم، المعروفة باسم خلايا الدم البيضاء، بما في ذلك الخلايا الليمفاوية، والتي ترسل أجساما مضادة لمهاجمة الفيروسات، وفقا لسكاي نيوز.